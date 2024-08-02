Mexicanos que se encuentran sin equipo deberán encontrar club o ¿pensar en el retiro? | MEXSPORT

Guillermo Ochoa y Carlos Vela tienen que aprovechar este mercado de fichajes

En el panorama del futbol internacional, varios jugadores mexicanos, que brillaron en los terrenos de juego, se encuentran actualmente sin equipo. Sin embargo, estos futbolistas no han anunciado su retiro oficial, lo que deja abierta la posibilidad de un regreso. A continuación, repasamos la situación de cinco destacados futbolistas mexicanos en esta situación. Carlos Vela, se encuentra en una etapa incierta de su carrera. Tras su salida de Los Angeles FC, equipo con el que ganó la MLS Supporters' Shield en 2019 y fue MVP de la liga, Vela no ha confirmado su próximo destino.

A sus 35 años, muchos aficionados aún esperan verlo brillar nuevamente en algún equipo, ya sea en México, Europa, o incluso en otra liga estadounidense. Guillermo Ochoa, uno de los porteros más emblemáticos de México, es otro jugador sin equipo en la actualidad. Ochoa, de 38 años, ha tenido una carrera destacada tanto en Europa como en México, con pasos por equipos como el Standard Lieja, Málaga y América. Su contrato con Salernitana en la Serie A italiana finalizó, y mientras se especula sobre su posible retiro, Memo no ha dado ninguna declaración oficial al respecto.