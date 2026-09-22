México alcanzó una población estimada de 130 millones 911 mil 314 habitantes en 2025, según el Inegi. / iStock

La Encuesta Intercensal 2025 muestra que México suma casi 5 millones de habitantes desde 2020, pero también enfrenta un menor crecimiento poblacional y una población cada vez más envejecida

México alcanzó una población estimada de 130 millones 911 mil 314 habitantes en 2025, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La cifra representa un aumento de casi 4.9 millones de personas respecto a 2020. Sin embargo, el crecimiento de la población se ha desacelerado: entre 2020 y 2025 la tasa promedio anual fue de 0.7%, frente al 1% registrado entre 2015 y 2020.

Del total de habitantes, 51.9% son mujeres y 48.1% son hombres, según los datos de la encuesta.

Más de 130 millones de personas forman la población estimada de México, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025. / iStock

¿México está envejeciendo?

Uno de los principales cambios que muestra la encuesta es el aumento de la edad de la población.

En 2020, la edad mediana de los habitantes del país era de 29 años. Para 2025 aumentó a 32 años, lo que significa que la mitad de la población tiene 32 años o menos. Además, una de cada 10 personas tiene 65 años o más.

El cambio está acompañado por una reducción en la fecundidad. El promedio de hijas e hijos nacidos vivos por mujer pasó de 2.1 en 2020 a 1.9 en 2025, de acuerdo con la medición.

Estos datos reflejan una transformación en la estructura demográfica del país: México continúa aumentando su población, pero lo hace a un ritmo menor y con una proporción creciente de personas adultas y adultas mayores.

La edad mediana de la población mexicana pasó de 29 a 32 años entre 2020 y 2025. / iStock

México también tiene más acceso a internet

La Encuesta Intercensal 2025 no sólo permite conocer cuántas personas viven en México, sino también algunos de los cambios sociales registrados durante los últimos cinco años.

Entre ellos destaca el crecimiento del acceso a internet en las viviendas. En 2020, 53.9% de las viviendas contaba con este servicio; para 2025 la proporción aumentó a 75.7%.

También creció la disponibilidad de teléfonos celulares: pasó de 88.1% a 94.5% en el mismo periodo.

Los resultados de la encuesta ofrecen así una fotografía actualizada de la población mexicana después del Censo de Población y Vivienda 2020 y muestran cambios tanto en el tamaño de la población como en su estructura por edad, fecundidad, vivienda y acceso a servicios.