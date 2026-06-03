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Futbol

México vs Serbia: ¿Cuándo y por dónde ver EN VIVO el último partido amistoso del Tri?

Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 12:52 - 03 junio 2026
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A tan solo diez días de que arranque la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana entra en la recta final de su preparación con la mira puesta en su debut frente a Sudáfrica.

Antes de ese compromiso, el equipo dirigido por Javier Aguirre disputará un último partido amistoso ante Serbia, en lo que será su prueba definitiva previo al torneo.

El conjunto tricolor recientemente dio a conocer su lista definitiva de 26 jugadores convocados, una convocatoria que, aunque sin grandes sorpresas, no estuvo exenta de polémica.

Más allá de los señalamientos, la prioridad del cuerpo técnico está clara: definir el once inicial con el que México buscará comenzar con el pie derecho su participación en el Mundial. En ese sentido, el duelo ante Serbia representa una oportunidad clave para ajustar piezas y resolver las últimas dudas en el esquema táctico.

México celebra gol ante Australia l IMAGO7

Un sinodal exigente, pero sin presión mundialista

El rival en turno será la Selección de Serbia, un equipo que, si bien cuenta con calidad individual y experiencia internacional, llega sin la presión de la Copa del Mundo tras quedarse fuera del torneo. Serbia no logró su clasificación luego de finalizar en la tercera posición del Grupo K en las eliminatorias de la UEFA, por detrás de Inglaterra y Albania.

Esta situación podría influir en la intensidad del encuentro, aunque también convierte al combinado europeo en un adversario peligroso, sin nada que perder y con la intención de cerrar su ciclo competitivo con dignidad.

El historial entre ambas selecciones es breve, con un solo antecedente registrado. En noviembre de 2011, México se impuso 2-0 a Serbia en un partido amistoso disputado en Querétaro, gracias a los goles de Carlos Salcido y Javier Hernández.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana | IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver el México vs Serbia?

Fecha: Jueves 4 de junio
Hora: 20:00
Estadio: Nemesio Diez
Transmisión: Canal 7, Azteca 7, TUDN y Vix+

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