“Mi novio me rechazó por meses… y descubrí lo que hacía cuando yo dormía”
Necesito sacar esto porque siento que me estoy volviendo loca.
Tengo 28 años y llevo ya cuatro años con mi novio. Siempre pensé que éramos la pareja perfecta. De esas que todos envidian porque nunca peleábamos fuerte, subíamos fotos bonitas, teníamos buena intimidad y parecíamos súper enamorados.
Pero algo comenzó a cambiar…
Hace casi un año él dejó de tocarme. Así, de la nada.
Al principio pensé que era estrés. Después pensé que quizá estaba deprimido o tenía algún problema físico. Pero últimamente empecé a creer que el problema era yo. Por eso comencé a querer cambiar, me compré ropa nueva. Bajé de peso. Empecé a maquillarme más. Intentaba iniciar yo. Le mandaba fotos. Me acercaba en la cama. Y siempre era lo mismo:
“Estoy cansado.”
“Mañana, ¿sí?”
“No te enojes.”
Llegó un punto donde me daba ansiedad intentar besarlo porque ya sabía que me iba a rechazar. Y no saben lo humillante que es sentirte rechazada por la persona que se supone debería desearte más que nadie. Pero lo peor vino después.
Una noche me desperté como a las 3 AM y él no estaba en la cama. Fui a la sala pensando que estaba trabajando… y lo encontré viendo videos de otras mujeres en el celular.
No estaba hablando con nadie. No había mensajes. Pero verlo ahí, escondido, mientras llevaba meses evitándome a mí… me rompió algo adentro.
Le pregunté llorando:
“¿Por qué para ellas sí y para mí no?”
Y se quedó callado.
CALLADO.
Creo que nunca había sentido un dolor así. Porque una infidelidad al menos tiene explicación. Pero esto… esto se siente como competir contra todo el internet y perder.
Desde entonces ya no puedo verme al espejo igual. Me comparo con cada mujer que aparece en redes. Me obsesioné con mi cuerpo. Incluso llegué a revisar a quién seguía en sus redes sociales porque necesitaba entender qué tenían ellas que yo no.
Ayer exploté y le dije algo horrible:
“Prefiero que me engañes a sentir que te doy asco.”
Y cuando lo dije… él empezó a llorar.
Me confesó que lleva meses teniendo problemas de ansiedad y desempeño, que le da miedo tocarme porque siente que va a fallar otra vez. Pero honestamente ya no sé qué creer. Porque mientras yo lloraba sintiéndome insuficiente… él podía desear a cualquiera menos a mí.
Ahora no sé qué hacer.
¿De verdad un hombre puede dejar de tocarte por miedo y no porque ya no le gustes?
¿Estoy siendo cruel por sentirme traicionada aunque técnicamente no me haya engañado?
¿Debería insistir en terapia de pareja o aceptar que quizá ya somos dos personas aferrándose a algo que murió hace tiempo?
Marilú te aconseja...
Lo que estás viviendo no es solo falta de sexo. Es una experiencia profunda de rechazo emocional y corporal. Después de intentar acercarte tantas veces y sentir distancia, es completamente entendible que hoy te preguntes si dejaste de ser deseada, suficiente o importante para él.
Pero hay algo importante: el hecho de que él vea contenido sexual no significa automáticamente que haya dejado de desearte.
En muchos casos, cuando existe ansiedad por desempeño sexual, la intimidad empieza a asociarse con presión, miedo a fallar, vergüenza o culpa. Y entonces algunas personas recurren a la pornografía porque puede convertirse en un escape. No porque necesariamente prefieran a “otras mujeres”, sino porque ahí no existe vulnerabilidad emocional, expectativa ni riesgo de sentirse insuficientes.
Eso no invalida tu dolor. Descubrir que tu pareja sí tiene deseo sexual, pero no puede conectar físicamente contigo, puede sentirse como una traición emocional muy fuerte.
El problema no es solo el contenido sexual: es el silencio, la desconexión y la falta de conversaciones honestas sobre lo que realmente les está pasando como pareja.
Muchas veces el deseo no desaparece. Queda enterrado debajo del miedo, la presión, el resentimiento o la inseguridad. Y cuando eso no se habla, ambos terminan sintiéndose rechazados… aunque todavía exista amor.
Si ambos quieren rescatar la relación, probablemente necesiten ayuda profesional. Él para entender qué está pasando con su ansiedad y su sexualidad; y juntos, para reconstruir comunicación, seguridad emocional e intimidad. Y algo importante: cada pareja tiene acuerdos distintos sobre lo que considera o no una infidelidad emocional. No existe una única respuesta universal.
Marilú Álvarez
Marilú Álvarez es psicoterapeuta especializada en terapia individual y de pareja. Cuenta con formación en Análisis Existencial y Logoterapia, EFT (Emotionally Focused Therapy), EMDR para reprocesamiento del trauma y Terapia Narrativa. Su enfoque terapéutico es humanista y existencial, centrado en acompañar a las personas en procesos de autoconocimiento, crecimiento personal y fortalecimiento de sus relaciones.
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