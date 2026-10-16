La expareja lleva 22 años peleando por la publicación de un momento privado / Especial

La actriz acudió ante un Juez para solicitar medidas urgentes por presunta violencia de género, digital y mediática

Michelle Vieth emprendió acciones legales contra su exesposo, el actor Héctor Soberón, al solicitar medidas de protección urgentes ante un Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

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La petición está relacionada con la difusión de un video íntimo ocurrido hace 22 años y con las declaraciones que, de acuerdo con la representación legal de la actriz, Soberón ha realizado públicamente sobre el caso.

A través de un comunicado, se informó que el equipo jurídico de la actriz, integrado por Jauregui Abogados, presentó la solicitud ante las autoridades judiciales por presunta violencia de género, digital y mediática.

Michelle Vieth emprendió acciones legales contra su exesposo, el actor Héctor Soberón / IG: @hector_soberon

¿Por qué Michelle Vieth solicita medidas de protección contra Héctor Soberón?

De acuerdo con el documento, la representación legal de Michelle Vieth considera que las recientes declaraciones públicas del actor mantienen vigente la afectación relacionada con el caso del video íntimo.

El comunicado señala que Soberón ha hablado sobre el tema en su cuenta de Instagram, así como en entrevistas y publicaciones recientes en Facebook, YouTube y otras plataformas digitales. Según lo expuesto por el equipo jurídico, estas intervenciones incluyen menciones directas a la actriz, cuestionamientos sobre la edad que tenía en aquel momento y expresiones que, a su juicio, la desacreditan.

La representación de Vieth sostiene que estas declaraciones provocan que el contenido relacionado con el caso vuelva a ser buscado, comentado y difundido por otras personas, lo que prolongaría la afectación y generaría una revictimización constante.

La actriz asegura que sufre presunta violencia de género, digital y mediática / IG: @michellevieth

¿Qué busca Michelle Vieth con esta acción legal?

La solicitud de medidas de protección tiene varios objetivos, entre ellos detener las conductas que la actriz y sus abogados consideran violencia de género, digital y mediática.

De acuerdo con el comunicado, la acción legal busca: Detener la violencia y la revictimización.

Impedir que las conductas señaladas vuelvan a repetirse.

Salvaguardar la dignidad, intimidad y honra de Michelle Vieth.

Visibilizar los mecanismos legales disponibles para que otras víctimas de violencia digital puedan defenderse.

El equipo jurídico también hizo un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía para evitar la búsqueda y difusión de cualquier material íntimo relacionado con este caso.

Será la autoridad judicial la encargada de analizar la petición y determinar las medidas que correspondan / IG: @michellevieth

¿Qué dijo el equipo legal de Michelle Vieth sobre el proceso?

En el comunicado, la representación de la actriz precisó que será la autoridad judicial la encargada de analizar la petición y determinar las medidas que correspondan. También manifestó su reconocimiento al debido proceso y a los derechos de todas las partes involucradas, además de expresar su confianza en que las instituciones actuarán con perspectiva de género y apego a la ley.

Por recomendación de sus abogados, Michelle Vieth no emitirá declaraciones mientras el procedimiento permanezca en curso. Su equipo informó que dará a conocer cualquier resolución cuando exista una determinación de las autoridades.