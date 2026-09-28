Un movimiento de magnitud 2.2 fue registrado durante las primeras horas de este lunes en la Ciudad de México

Un microsismo de magnitud 2.2 se registró durante la madrugada de este lunes 28 de septiembre en la Ciudad de México, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). El movimiento tuvo su epicentro en la alcaldía Benito Juárez y ocurrió a la 01:43 horas.

El movimiento ocurrió durante la madrugada en la CDMX / RRSS

El reporte generó alerta entre los habitantes de la zona, debido a que los microsismos con epicentro dentro de la capital pueden percibirse de manera puntual y con movimientos breves. El SSN mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica registrada en la capital.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo con el reporte del SSN, el epicentro se localizó en Benito Juárez, una de las alcaldías donde se han registrado diversos movimientos de baja magnitud en los últimos años. Este tipo de sismos tiene su origen dentro de la propia cuenca de México.

El epicentro fue reportado en la alcaldía Benito Juárez, CDMX / Captura de pantalla

El movimiento ocurrió durante la madrugada, cuando gran parte de la población se encontraba descansando. Por sus características y magnitud, el fenómeno fue registrado por los sistemas de monitoreo sísmico, aunque su intensidad fue limitada a una zona cercana al epicentro.

¿Por qué no sonó la alerta?

Tras el microsismo surgió la duda sobre la ausencia de la Alerta Sísmica en los altavoces de la Ciudad de México. Los sistemas de alerta están diseñados principalmente para advertir sobre sismos cuyo movimiento puede representar un riesgo y generar tiempo de anticipación antes de que las ondas sísmicas lleguen a determinadas zonas.