Un microsismo de magnitud 2.2 se registró durante la madrugada de este lunes 28 de septiembre en la Ciudad de México, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). El movimiento tuvo su epicentro en la alcaldía Benito Juárez y ocurrió a la 01:43 horas.
El reporte generó alerta entre los habitantes de la zona, debido a que los microsismos con epicentro dentro de la capital pueden percibirse de manera puntual y con movimientos breves. El SSN mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica registrada en la capital.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo con el reporte del SSN, el epicentro se localizó en Benito Juárez, una de las alcaldías donde se han registrado diversos movimientos de baja magnitud en los últimos años. Este tipo de sismos tiene su origen dentro de la propia cuenca de México.
El movimiento ocurrió durante la madrugada, cuando gran parte de la población se encontraba descansando. Por sus características y magnitud, el fenómeno fue registrado por los sistemas de monitoreo sísmico, aunque su intensidad fue limitada a una zona cercana al epicentro.
¿Por qué no sonó la alerta?
Tras el microsismo surgió la duda sobre la ausencia de la Alerta Sísmica en los altavoces de la Ciudad de México. Los sistemas de alerta están diseñados principalmente para advertir sobre sismos cuyo movimiento puede representar un riesgo y generar tiempo de anticipación antes de que las ondas sísmicas lleguen a determinadas zonas.
El SSN recordó que no opera la alerta sísmica, sino que se encarga de detectar, localizar y reportar los movimientos registrados mediante su red de monitoreo. La institución también señala que los sismos no pueden predecirse y que sus reportes se actualizan conforme se procesa la información disponible.