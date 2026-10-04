El piloto mexicano y el navegante español superaron un fin de semana lleno de tensión en Cerdeña

Miguel Granados y Marc Martí cumplieron con la misión que tenían en Cerdeña: ganar o ganar. El mexicano y el español se impusieron en la WRC Masters Cup del Rally Italia Sardegna 2026 y conquistaron por segundo año consecutivo el campeonato mundial.

A bordo del Škoda Fabia RS Rally2, preparado por G2 Racing Team y asistido por VP Garage, la dupla enfrentó una competencia marcada por la velocidad, la estrategia y la resistencia, pero también por un momento de máxima tensión.

Granados y Martí sobrevivieron al momento más complicado

La dupla llegó a Italia como subcampeona provisional, con 104 puntos, 15 menos que Johannes Keferböck, quien lideraba con 119 unidades. Por ello, el único escenario que mantenía sus aspiraciones era conseguir la victoria en la última cita de la temporada.

Miguel Granados y Marc Martí tuvieron momentos complicados durante la carrera | Carlos Herrera

Desde el jueves, Granados y Martí dejaron claras sus intenciones al tomar el liderato de la categoría. El viernes ampliaron su dominio y terminaron la jornada con un tiempo de 1:36:42.5, con una ventaja de 4:09.2 sobre Luis Arceluz y Ezequiel Queralt.

Sin embargo, el sábado llegó el momento de mayor tensión. Un despiste provocó que el Škoda Fabia RS Rally2 golpeara contra un árbol y redujera considerablemente la ventaja que habían construido, poniendo en riesgo el objetivo por el que habían llegado a Cerdeña.

El equipo respondió y el título quedó en sus manos

La carrera de la dupla entre Miguel Granados y Marc Martí también estuvo llena de emociones para los fans | Carlos Herrera

G2 Racing Team y VP Garage trabajaron a marchas forzadas para reparar el automóvil y permitir que Granados y Martí regresaran a la competencia el domingo. Con el vehículo nuevamente en condiciones, la dupla afrontó los últimos kilómetros sin margen para cometer otro error.