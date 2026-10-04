Miguel Granados y Marc Martí cumplieron con la misión que tenían en Cerdeña: ganar o ganar. El mexicano y el español se impusieron en la WRC Masters Cup del Rally Italia Sardegna 2026 y conquistaron por segundo año consecutivo el campeonato mundial.
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A bordo del Škoda Fabia RS Rally2, preparado por G2 Racing Team y asistido por VP Garage, la dupla enfrentó una competencia marcada por la velocidad, la estrategia y la resistencia, pero también por un momento de máxima tensión.
Granados y Martí sobrevivieron al momento más complicado
La dupla llegó a Italia como subcampeona provisional, con 104 puntos, 15 menos que Johannes Keferböck, quien lideraba con 119 unidades. Por ello, el único escenario que mantenía sus aspiraciones era conseguir la victoria en la última cita de la temporada.
Desde el jueves, Granados y Martí dejaron claras sus intenciones al tomar el liderato de la categoría. El viernes ampliaron su dominio y terminaron la jornada con un tiempo de 1:36:42.5, con una ventaja de 4:09.2 sobre Luis Arceluz y Ezequiel Queralt.
Sin embargo, el sábado llegó el momento de mayor tensión. Un despiste provocó que el Škoda Fabia RS Rally2 golpeara contra un árbol y redujera considerablemente la ventaja que habían construido, poniendo en riesgo el objetivo por el que habían llegado a Cerdeña.
El equipo respondió y el título quedó en sus manos
G2 Racing Team y VP Garage trabajaron a marchas forzadas para reparar el automóvil y permitir que Granados y Martí regresaran a la competencia el domingo. Con el vehículo nuevamente en condiciones, la dupla afrontó los últimos kilómetros sin margen para cometer otro error.
La tripulación mexicana y española mantuvo la concentración durante la jornada definitiva y logró conservar el control de la categoría hasta cruzar la meta. Así, Granados y Martí confirmaron el triunfo que necesitaban para remontar la clasificación y quedarse nuevamente con la corona mundial.