MLB: A 10 días del cierre de temporada: ¿Cómo marcha la pelea de los Playoffs?

La postemporada de las Grandes Ligas está cada vez más cerca y todavía quedan boletos por definir en ambas ligas

La temporada regular de la MLB entra en su etapa definitiva. Con apenas 10 días para el cierre del calendario, la pelea por los Playoffs comienza a tomar forma, aunque todavía existen varias divisiones y puestos de comodín que permanecen abiertos. De acuerdo con el panorama actualizado al viernes 18 de septiembre, cuatro equipos ya aseguraron su presencia en la postemporada.

Atlanta Braves celebrando victoria ante los Dodgers | AP

¿Cómo es la pelea en la Liga Americana?

En la Liga Americana, los Rays de Tampa Bay, Medias Blancas de Chicago y Astros de Houston aparecen actualmente al frente de sus respectivas divisiones, mientras que los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston ocupan posiciones de comodín. Los Guardianes de Cleveland también se mantienen en zona de clasificación, aunque la pelea por los últimos boletos continúa abierta.

George Lombard Jr. de los Yankees de Nueva York | AP

¿Qué equipos ya aseguraron su boleto a los Playoffs?

Hasta este momento, cuatro organizaciones tienen garantizada su presencia en la postemporada: Rays, Cerveceros, Dodgers y Yankees. Milwaukee aseguró la División Central de la Liga Nacional, mientras que Los Ángeles conquistó el Oeste de la Nacional por decimotercera ocasión en 14 temporadas.

En el caso de Tampa Bay, los Rays mantienen el mejor registro de la Liga Americana con 93 victorias y 59 derrotas, mientras que Milwaukee lidera las Grandes Ligas con marca de 95-58. Los Dodgers, por su parte, cuentan con 93 triunfos y 60 derrotas, mientras que los Yankees presentan récord de 88-64.

Garrett Mitchell con los Brewers | AP

Una de las carreras más cerradas se encuentra en la Liga Americana, particularmente en la División Central. Los Medias Blancas marchan con ventaja mínima sobre los Guardianes, por lo que ambos equipos todavía tienen trabajo por delante para definir el liderato. Houston también vive una situación apretada en el Oeste, donde mantiene una diferencia corta respecto a Texas.

En la lucha por los comodines de la Americana, Yankees y Medias Rojas ocupan actualmente los primeros lugares, mientras que Cleveland pelea por mantenerse dentro de los puestos de clasificación. Toronto y otros contendientes todavía buscan recortar distancia en la recta final, por lo que cada resultado puede modificar el panorama.

Jarren Durán festeja Grand Slam en el dugout de los Red Sox | AP

¿Cómo está la pelea en la Liga Nacional?

La Liga Nacional también presenta varios frentes abiertos. Milwaukee y Los Ángeles ya aseguraron sus divisiones, pero Atlanta todavía pelea por la cima del Este frente a Philadelphia. Los Bravos cuentan actualmente con 89 victorias, mientras que los Filis se encuentran cuatro juegos detrás en esa carrera.

En los comodines, Cachorros, Filis y Padres aparecen dentro de la zona de clasificación, aunque Arizona todavía mantiene posibilidades de acercarse. San Diego llega a esta recta final con 84 victorias y una ventaja de cuatro juegos sobre los Diamondbacks en la pelea por el último boleto de comodín de la Nacional.

Con la temporada regular entrando en sus últimos 10 días, cada partido adquiere mayor importancia para los equipos que todavía buscan asegurar su lugar en octubre. Las divisiones, los comodines y los posibles desempates comenzarán a definirse durante los próximos encuentros, mientras la MLB se acerca al inicio de la postemporada.