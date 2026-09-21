El delantero del Trabzonspor fue sancionado por seis meses sin licencia para conducir

Mohamed Salah ha sido suspendido con seis meses sin licencia para conducir, esto después de que las autoridades lo responsabilizaran luego de que el jugador no identificó a la persona que estaba al volante de su auto que era conducido por encima del límite permitido en Wilmslow, Cheshire.

Y es que, un tribunal de magistrados de Warrington envió hasta dos citatorios al egipcio que no respondió y fue declarado culpable por su ausencia al procedimiento implementado.

Mohamed Salah debuta con empate con el Trabzonspor | AP

La acusación del exceso de velocidad fue retirada; pero, ahora ha sido sancionado la falta de identidad del conductor que lo llevó a recibir una multa de 883 dólares (660 libras) y la prohibición de manejar durante seis meses.

Cabe mencionar que, Mohamed Salah acababa de hacer un triplete ante. El egipcio sentenció el partido prácticamente en la primera mitad. En el minuto cuatro, se escapó de la defensa del Galatasaray en un contragolpe y, antes de batir a Ugurcan Çakır, recorrió nada menos que 85 metros. Fue solo el comienzo de su espectacular actuación. En el minuto 39, Salah asumió el rol de asistente. Con su sello característico, encontró a Nou Saviola, quien no tuvo problemas para culminar la jugada y poner el 2-0 en el marcador.

El Trabzonspor anotó otro gol antes del descanso, y Salah esperó a la reanudación para conseguir su segundo tanto. Frankulino le dejó el balón en la fase final de la jugada, y el egipcio, llegando desde segunda línea, marcó el 3-0. Pero no se detuvo ahí.

Mohamed Salah en su presentación con Trabzonspor | AP

En el minuto 80, Salah volvió a dejar atrás a todo el equipo del Galatasaray en un contragolpe. El egipcio demostró una vez más su increíble potencia física y culminó la acción para firmar su hat-trick. El cuarto gol desnudó por completo el riesgo que el Galatasaray tuvo que asumir en su intento de remontar el partido.

Para el Trabzonspor, la victoria es especialmente significativa por el momento en que llegó. El club ha cambiado de entrenador, y Thomas Reis, en su debut, logró detener a un equipo que había ganado el título turco durante cuatro temporadas consecutivas.

Mohamed Salah celebrando el 2.º gol de Egipto ante Nueva Zelanda | AP

Así, el Galatasaray sufrió su primera derrota en liga, mientras que el Trabzonspor se acercó al líder a solo tres puntos. El Beşiktaş podría aprovechar el tropiezo del campeón el domingo y hacerse con el primer puesto si consigue al menos un punto en su visita al Amed.