Los MTV Video Music Awards 2026 están listos para reunir a algunas de las figuras más importantes de la industria musical en una noche cargada de premios, actuaciones y grandes producciones. La ceremonia regresará a Los Ángeles el domingo 27 de septiembre, con categorías que abarcan desde pop, hip-hop y R&B hasta música latina, K-pop, country, dance y alternativo. Taylor Swift, Madonna, Ariana Grande, Sabrina Carpenter y Bruno Mars aparecen entre los nombres que competirán por algunos de los reconocimientos principales.
La edición de este año tendrá además a Snoop Dogg como conductor, mientras que Madonna será la encargada de abrir el espectáculo. MTV también ha confirmado actuaciones de GENER8ION, Gunna, LISA, RAYE, Shaboozey, Sienna Spiro y Yung Lean, convirtiendo a la ceremonia en uno de los eventos musicales más importantes del cierre de septiembre.
¿Cuándo y a qué hora son los MTV VMAs 2026?
Los MTV Video Music Awards 2026 se realizarán el domingo 27 de septiembre en Los Ángeles, California. La transmisión comenzará a las 7:30 p.m. del Este y 4:30 p.m. del Pacífico en Estados Unidos, lo que corresponde a las 5:30 de la tarde, tiempo del centro de México.
La ceremonia tendrá una duración prevista de aproximadamente dos horas y representará el regreso de los VMAs a la Costa Oeste de Estados Unidos por primera ocasión desde 2017. La transmisión oficial está anunciada a través de CBS y MTV en Estados Unidos, además de Paramount+; la organización informó que el espectáculo estará disponible globalmente al día siguiente mediante Paramount+ y MTV.
Snoop Dogg conducirá los MTV VMAs 2026
Una de las novedades de esta edición será la presencia de Snoop Dogg como anfitrión. El rapero cuenta con una larga historia dentro de los premios y ha participado en diferentes momentos de la ceremonia desde hace décadas.
Pero no será la única figura de peso sobre el escenario. Madonna abrirá los VMAs 2026, mientras que GENER8ION y Yung Lean realizarán su debut en el escenario de estos premios. LISA, RAYE, Shaboozey, Gunna y Sienna Spiro también aparecen entre los artistas confirmados para actuar durante la gala.
Taylor Swift recibirá reconocimiento especial
Taylor Swift no solamente llegará como una de las nominadas principales. MTV anunció que recibirá el primer MTV VMA Artist Director Honors, un reconocimiento creado para distinguir a artistas cuyo trabajo detrás de las cámaras ha contribuido a ampliar las posibilidades del video musical y de la narrativa audiovisual.
Swift también aparece en categorías importantes de la competencia. Su video “The Fate of Ophelia” está nominado a Video del Año y la cantante competirá por Artista del Año frente a Ariana Grande, Bruno Mars, Madonna, Morgan Wallen y Sabrina Carpenter.
¿Quiénes están nominados a Video del Año?
Una de las categorías que mayor expectativa genera es Video del Año, donde seis producciones buscarán llevarse uno de los reconocimientos principales de la ceremonia:
Ariana Grande – “hate that i made you love me”
Bruno Mars – “I Just Might”
GENER8ION – “STORM” starring Yung Lean
Madonna – “Confessions II – The Film”
Sabrina Carpenter – “Tears”
Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
La competencia reúne así a artistas consolidados con propuestas que han destacado durante el último año por su producción audiovisual y alcance dentro de la industria musical.
Nominados a Artista del Año
Otra de las categorías centrales será Artista del Año, donde seis nombres buscarán quedarse con el premio:
Ariana Grande
Bruno Mars
Madonna
Morgan Wallen
Sabrina Carpenter
Taylor Swift
Esta categoría coloca nuevamente frente a frente a varias de las figuras que también compiten por Video del Año, por lo que Ariana Grande, Bruno Mars, Madonna, Sabrina Carpenter y Taylor Swift tendrán más de una oportunidad de subir al escenario durante la ceremonia.
¿Quiénes compiten por Canción del Año?
La categoría Canción del Año presenta una lista más amplia y con diferentes géneros musicales:
BTS – “Swim”
Ella Langley – “Choosin’ Texas”
HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI – “Golden”
Madonna & Sabrina Carpenter – “Bring Your Love”
Olivia Dean – “Man I Need”
PinkPantheress + Zara Larsson – “Stateside”
RAYE – “WHERE IS MY HUSBAND!”
La presencia de BTS marca además una de las nominaciones más importantes para el K-pop dentro de las categorías generales de la edición 2026.
Mejor Artista Nuevo
Los artistas que buscan consolidarse dentro de la industria también tendrán su espacio en Mejor Artista Nuevo, donde aparecen:
Bella Kay
CORTIS
Magnus Ferrell
Malcolm Todd
Myles Smith
Sienna Spiro
Stella Lefty
La categoría vuelve a funcionar como uno de los principales escaparates de MTV para artistas que han aumentado su presencia durante el último año.
Mejor Colaboración
En Mejor Colaboración, los nominados son:
Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice – “Chains & Whips”
French Montana x Max B – “Ever Since U Left Me”
Madonna & Sabrina Carpenter – “Bring Your Love”
PinkPantheress + Zara Larsson – “Stateside”
Shakira & Burna Boy – “Dai Dai”
Teyana Taylor & Lucky Daye – “Hard Part”
Shakira aparece aquí gracias a su colaboración con Burna Boy, una canción que también tendrá presencia en la competencia latina.
Mejor Pop
La categoría Mejor Pop reúne a:
Ariana Grande – “hate that i made you love me”
Charli xcx – “SS26”
LISA – “Dream” feat. Kentaro Sakaguchi
Olivia Rodrigo – “drop dead”
Sabrina Carpenter – “House Tour”
Tate McRae – “Nobody’s Girl”
Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Taylor Swift, Ariana Grande y Sabrina Carpenter vuelven a coincidir en una de las categorías que promete concentrar buena parte de la atención de los seguidores.
Bad Bunny, Shakira, KAROL G y Rosalía compiten en Mejor Latin
Para el público latino, una de las categorías de mayor interés será Mejor Latin, donde aparecen varios de los nombres más reconocidos de la música en español:
Anitta & Shakira – “Choka Choka”
Bad Bunny – “NUEVAYoL”
Fuerza Regida – “TU SANCHO”
KAROL G – “Papasito”
Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia – “La Perla”
Ryan Castro, Kapo & GANGSTA – “LA VILLA”
Shakira & Burna Boy – “Dai Dai”
Shakira destaca particularmente al aparecer dos veces dentro de la misma categoría, además de tener presencia en Mejor Colaboración.
Nominados a Mejor K-Pop
El crecimiento internacional del K-pop vuelve a reflejarse en los VMAs con una categoría integrada por:
BLACKPINK – “JUMP”
BTS – “SWIM”
CORTIS – “REDRED”
KATSEYE – “PINKY UP”
LE SSERAFIM (feat. j-hope of BTS) – “SPAGHETTI”
LISA – “Dream feat. Kentaro Sakaguchi”
BTS también compite en Canción del Año, mientras que LISA aparece en otras categorías como Mejor Pop y algunas de las divisiones técnicas.
Las categorías técnicas de los VMAs 2026
La ceremonia también reconoce el trabajo realizado detrás de las cámaras. Entre las categorías profesionales aparecen Mejor Dirección, Mejor Dirección de Arte, Mejor Cinematografía, Mejor Edición, Mejor Coreografía y Mejores Efectos Visuales. A diferencia de varias categorías generales, estas divisiones no se deciden mediante el voto del público.
Madonna y Taylor Swift destacan por aparecer repetidamente en estas nominaciones. “Confessions II – The Film” y “The Fate of Ophelia” están presentes en apartados relacionados con dirección, cinematografía, edición, coreografía y efectos visuales, además de sus nominaciones en las categorías generales.
¿Cómo votar en los MTV VMAs 2026?
Los seguidores pueden participar en la elección de diferentes ganadores mediante el sitio oficial de votaciones de MTV, donde actualmente es posible emitir hasta 10 votos diarios en diversas categorías. La propia plataforma indica cuáles premios están abiertos al voto del público y cuáles corresponden a categorías profesionales.
Además, MTV está habilitando progresivamente algunas categorías durante los días previos a la ceremonia. Best Long Form Video abre su votación el 24 de septiembre, Best Album el 25 y Song of Summer el 26, por lo que los seguidores deberán mantenerse atentos conforme se acerque la gala.
Con Snoop Dogg al frente de la ceremonia, Madonna encargada de abrir el espectáculo y Taylor Swift, Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, Bad Bunny, Shakira y otros grandes nombres compitiendo por los premios, los MTV VMAs 2026 se perfilan como una de las principales citas musicales del mes. La fecha está marcada: domingo 27 de septiembre, con el inicio de la gala a las 5:30 de la tarde, tiempo del centro de México.