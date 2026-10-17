El jugador de Rugby lamentablemente falleció en la víspera de los Lions vs la Rochelle

El jugador sudafricano de rugby Hyron Andrews murió en Francia el viernes, en la víspera del partido de la Copa de Campeones de Europa masculina entre los Lions, con sede en Johannesburgo, y La Rochelle.

Tanto SA Rugby, el organismo rector del deporte en Sudáfrica, como los Lions confirmaron la identidad del segunda línea de 31 años. La gendarmería del departamento de Charente-Maritime había informado previamente que un jugador no identificado había muerto en la Île de Ré, donde los Lions se alojaban en un hotel.

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¿De qué murió el jugador?

El fiscal de La Rochelle, Arnaud Laraize, dijo a The Associated Press que el jugador fue hallado el viernes por la mañana en una cabina de ducha, que estaba cerrada por dentro. Aproximadamente una hora antes se había sometido a una sesión de hammam.

Laraize indicó que, según su entorno, no había mostrado señales de problemas de salud en los días anteriores.

Hyron Andrews, jugador sudafricano | X:@Springboks

Se abrió una investigación sobre la causa de la muerte y se realizará una autopsia. Laraize señaló que, en esta etapa, no hay indicios de la participación de terceros.

¿Qué dijo SA Rugby?

SA Rugby informó que Andrews murió tras una caída. El jugador también representó a los KZN Sharks y a los Sale Sharks en Inglaterra.

“Estamos destrozados por el fallecimiento de Hyron. No solo era un jugador de rugby talentoso, sino también un miembro muy querido de nuestra familia de los Lions, ya que se había incorporado recientemente esta temporada”, manifestó el director ejecutivo Rudolf Straeuli.

La Rochelle y los Lions tienen previsto disputar el sábado su partido inaugural de la Champions Cup. Los Lions dijeron que jugarían según lo previsto “en honor a Hyron”. La Rochelle indicó que se guardará un momento de homenaje antes del saque inicial.

Los Sale Sharks se sumaron a los tributos a Andrews y enviaron “sentidas condolencias a su esposa, a sus hermosos niños y al resto de su familia y amigos, y a todos en Lions Rugby”.

Sudáfrica en rugby | X:@Springboks

Andrews jugó 45 veces con Sale