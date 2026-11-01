Mincho, el delfín cuyo caso impulsó cambios en la legislación mexicana para proteger a los mamíferos marinos, murió en las instalaciones de Dolphin Connection Cancún. El ejemplar tenía 37 años y padecía una enfermedad grave, de acuerdo con la información difundida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
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Tras recibir el aviso del fallecimiento por parte de la empresa, la dependencia ordenó realizar una necropsia y estudios complementarios para esclarecer las circunstancias del deceso. Aunque Dolphin Connection informó que el animal padecía un tumor maligno, las autoridades todavía deben determinar oficialmente qué provocó su muerte.
¿De qué murió Mincho, el delfín de Cancún?
La muerte de Mincho fue notificada a la Profepa por Dolphin Connection Cancún. De acuerdo con información publicada por La Jornada, el ejemplar padecía un carcinoma de células escamosas, un tipo de cáncer maligno que afectaba aproximadamente el 70% de su lengua. La empresa señaló que recibió atención veterinaria especializada y que, ante la gravedad de su condición, se le proporcionaron cuidados paliativos.
Sin embargo, la causa específica del fallecimiento todavía debe esclarecerse mediante los estudios correspondientes. La autoridad ambiental solicitó que se practique una necropsia y se realicen análisis complementarios; además, indicó que dará a conocer los resultados cuando concluyan los dictámenes técnicos. Mincho se encontraba entre los delfines que permanecían bajo cuidado en las instalaciones de Cancún.
¿Por qué Mincho inspiró una ley en México?
La historia del delfín adquirió relevancia nacional en noviembre de 2020, cuando sufrió un accidente durante una acrobacia en el delfinario del Hotel Barceló, en la Riviera Maya. Durante la presentación, el ejemplar se impactó contra una plataforma de concreto. La Profepa documentó posteriormente que regresó a las actividades apenas dos días después del golpe, pese a que tenía una indicación veterinaria de reposo por 15 días.
El caso generó indignación y motivó a organizaciones defensoras de los animales, entre ellas Animal Heroes, a impulsar cambios para evitar que los mamíferos marinos fueran utilizados en espectáculos. La iniciativa dio origen a la llamada Ley Mincho, una reforma a la Ley General de Vida Silvestre que fue aprobada en junio de 2025 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de ese año. Entre sus disposiciones se encuentran restricciones a la utilización comercial y recreativa de estos animales, así como a su reproducción en cautiverio, con excepciones específicas relacionadas con la conservación.