Una desafortunada y triste noticia más acompaña al mundo del wrestling, pues de manera completamente inesperada, AEW ha anunciado el fallecimiento de Benjamin Satterley 'Pac' sin dar a conocer las razones, solamente recordándolo y agradeciéndole por su paso en la empresa.
Los fanáticos de la lucha libre han reaccionado de inmediato, pues apenas un día antes de su partida, 'El Bastardo', apodo con el cual era conocido en All Elite Wrestling, tuvo lo que se convirtió en su última lucha en contra de Andrade por el campeonato nacional.
Hasta siempre, Pac
Más allá de los sorpresivo de esta noticia, por el momento no se tienen detalles de lo que ha pasado con el luchador, pues como ya se ha mencionado, apenas unas horas antes de su fallecimiento había tenido unas últimas apariciones en el evento All Out, una de ellas luchando y la otra interviniendo en el evento central.
Ya muchos luchadores no solo de AEW han comenzado a expresar sus condolencias, pues algunos de ellos lo conocieron como Neville en su paso por WWE, en donde tuvo muchos logros, algunos de ellos cuando era parte de la División Crucero. Otra de las empresas que ha dado el pésame es el CMLL, pues apenas hace unas semanas, había sido parte de una función internacional en la Arena México.