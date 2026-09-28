AEW ha confirmado la triste noticia de manera inesperada a través de sus redes sociales

Una desafortunada y triste noticia más acompaña al mundo del wrestling, pues de manera completamente inesperada, AEW ha anunciado el fallecimiento de Benjamin Satterley 'Pac' sin dar a conocer las razones, solamente recordándolo y agradeciéndole por su paso en la empresa.

Los fanáticos de la lucha libre han reaccionado de inmediato, pues apenas un día antes de su partida, 'El Bastardo', apodo con el cual era conocido en All Elite Wrestling, tuvo lo que se convirtió en su última lucha en contra de Andrade por el campeonato nacional.

Hasta siempre, Pac

Más allá de los sorpresivo de esta noticia, por el momento no se tienen detalles de lo que ha pasado con el luchador, pues como ya se ha mencionado, apenas unas horas antes de su fallecimiento había tenido unas últimas apariciones en el evento All Out, una de ellas luchando y la otra interviniendo en el evento central.