Mundial 2026: ¿Qué partidos se jugarán en Monterrey?

La FIFA confirmó de manera oficial los días, horarios y las selecciones que disputarán sus partidos en Monterrey durante la Copa del Mundo de 2026, un anuncio que posiciona a la ciudad como una de las sedes más atractivas del torneo.

El Estadio Monterrey albergará encuentros de gran relevancia tanto del Grupo A como del Grupo F, incluidos duelos con selecciones de alto perfil y otros que podrían definir el rumbo de sus sectores.

Estadio BBVA

Estos son los partidos del Mundial 2026 en Monterrey

El duelo que más expectativa genera dentro del Grupo A será el enfrentamiento entre Sudáfrica y Corea del Sur, rivales de la Selección Mexicana. Este partido se jugará el 24 de junio a las 19:00 horas, y marcará uno de los encuentros más equilibrados del sector.

Además del Grupo A, Monterrey también será sede de dos compromisos correspondientes al Grupo F, uno de los más interesantes por la mezcla de estilos futbolísticos entre las selecciones participantes. El primer partido programado será el 14 de junio a las 20:00 horas, cuando Túnez enfrente al ganador del repechaje europeo, que resultó en Suecia.

Posteriormente, Monterrey volverá a recibir actividad del mismo grupo cuando Túnez se mida ante Japón el 20 de junio a las 22:00 horas. Se trata de un enfrentamiento que promete ritmo alto, pues los nipones destacan por su disciplina, velocidad y presión constante, mientras que los tunecinos buscarán imponer su resistencia defensiva y aprovechar transiciones rápidas.

Se revelaron los precios para el repechaje del Mundial en el Estadio BBVA | IMAGO7

El choque entre Túnez y Japón es uno de los más llamativos por el estilo dinámico que propone el equipo asiático y por la necesidad de Túnez de sumar puntos claves para buscar avanzar a la siguiente fase.

La confirmación de estos encuentros por parte de la FIFA también permite que la ciudad de Monterrey avance en temas logísticos, de seguridad, movilidad y hospedaje para recibir a delegaciones, prensa internacional y aficionados de todo el mundo.

¿Qué se espera del Mundial 2026 en Monterrey?

Con tres partidos de alto nivel asegurados, Monterrey se coloca como un escaparate internacional incomparable. La Copa del Mundo 2026 no solo traerá futbol de primer nivel a la ciudad, sino que reforzará su imagen como una de las plazas deportivas más importantes de México y Latinoamérica.