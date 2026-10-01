La institución anunció que sus sucursales volverán a operar el 7 de octubre

Después de prácticamente un año de conflicto laboral, la huelga en Nacional Monte de Piedad llegó a su fin este 30 de septiembre de 2026, luego de un prolongado proceso de negociación entre la institución y su sindicato con la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Para los clientes, el acuerdo despeja una de las principales dudas que permanecieron durante el cierre de las sucursales: sí podrán recuperar las prendas que dejaron en empeño y ya existe una fecha para volver a realizar operaciones de manera presencial.

De acuerdo con la información difundida por las partes, el acuerdo fue alcanzado después de alrededor de 70 reuniones de negociación. Tanto la representación sindical como la institución aceptaron cumplir lo establecido en un Dictamen Integral elaborado a partir de las mesas sostenidas durante el conflicto, así como de los acuerdos y posturas presentados durante el proceso.

"A casi un año del estallamiento de la huelga, finalmente el día 30 de septiembre de 2026, ambas partes firmaron, en la sede de esta Secretaría, la voluntad de cumplir lo consignado en el dictamen que pone fin a la huelga", destacaron en un comunicado.

La huelga en Nacional Monte de Piedad llegó a su fin este 30 de septiembre de 2026, anunció la STPS / Especial

¿Cuándo reabrirá Nacional Monte de Piedad?

Nacional Monte de Piedad informó que sus sucursales reabrirán el miércoles 7 de octubre, fecha a partir de la cual los clientes podrán regresar para realizar las operaciones que quedaron afectadas durante el conflicto laboral.

A partir de ese día será posible empeñar, refrendar, realizar pagos o recuperar prendas, además de solicitar información directamente en las sucursales sobre la situación particular de cada contrato. Esto permitirá que los usuarios que mantuvieron artículos bajo resguardo durante los meses de cierre puedan conocer el procedimiento que corresponde a su caso.

La institución aseguró que las prendas permanecieron bajo resguardo durante el conflicto y que serán entregadas conforme a las condiciones correspondientes una vez que las operaciones presenciales sean restablecidas.

"Reabrimos las puertas de las sucursales con las prendas de nuestros clientes, intactas. Agradecemos su paciencia y confianza, así como la de los colaboradores y las organizaciones de la sociedad civil que nos han acompañado. Durante 251 años hemos sido la fuente de liquidez inmediata de las familias mexicanas, y hoy retomamos esa misión con más fuerza", señaló José Antonio Murillo Garza, director general de Nacional Monte de Piedad.

La gente podrá recuperar las prendas que dejaron en empeño a partir del 7 de octubre / Especial

¿Podrás recuperar tus prendas después de la huelga?

La respuesta es sí. Nacional Monte de Piedad sostiene que las prendas de sus clientes se encuentran intactas y que desde el 7 de octubre será posible acudir nuevamente a sus unidades para solicitar el desempeño, realizar refrendos, efectuar pagos o recibir orientación sobre el estado de cada contrato.

El anuncio es especialmente importante para las personas que durante los meses de huelga mantuvieron joyas, relojes u otros artículos bajo resguardo de la institución y que no pudieron acudir de manera habitual a las sucursales debido a la suspensión de actividades.

Nacional Monte de Piedad cuenta con más de 300 sucursales y tiene como actividad central el préstamo prendario, además de otros servicios financieros e inversión social.

Nacional Monte de Piedad informó que sus sucursales reabrirán el miércoles 7 de octubre / Especial

¿Qué pasará con los intereses y refrendos?

La institución también anunció medidas dirigidas a los clientes afectados por el tiempo que permanecieron cerradas las sucursales. Una de las más relevantes será otorgar hasta 45 días naturales sin cobro de intereses, contados a partir del 7 de octubre.

También se contemplan descuentos en los intereses generados durante el periodo de cierre, aunque el beneficio dependerá del historial particular de cada cliente. Esto significa que las condiciones podrán variar y será necesario revisar cada contrato para conocer exactamente qué apoyo corresponde.

Nacional Monte de Piedad adelantó que en los próximos días dará a conocer beneficios adicionales mediante sus canales oficiales, por lo que recomendó a sus clientes mantenerse atentos a la información relacionada con la reapertura.

¿Por qué comenzó la huelga en Nacional Monte de Piedad?

El conflicto laboral se originó en 2025, en medio de diferencias entre la administración y el Sindicato Nacional de Empleados del Nacional Monte de Piedad relacionadas con el Contrato Colectivo de Trabajo y las condiciones para una reestructura laboral y financiera.

Entre los principales puntos de discusión estuvieron las condiciones laborales, prestaciones y derechos de los trabajadores, además de los cambios que la administración consideraba necesarios para garantizar la viabilidad financiera de la institución.

La representación sindical sostuvo durante el conflicto que determinadas modificaciones significaban un retroceso en derechos laborales, mientras que la institución defendió la necesidad de realizar ajustes para mantener su operación y su función de asistencia social.