A casi dos meses del Minnesota vs. San Francisco, la NFL México y la CONADE anunciaron una serie de actividades que más niños jueguen esta disciplina

El regreso de la NFL a México ya comenzó a tomar forma y en este sentido, Arturo Olivé, director de NFL México, y Rommel Pacheco, titular de la CONADE, encabezaron la presentación de una alianza que busca impulsar el desarrollo del flag football en todo el país.

El objetivo de esta colaboración es que hasta cuatro mil niños y niñas puedan incorporarse a la práctica del flag football, que forma parte de la estrategia de desarrollo de la NFL en los próximos años y de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Hemos puesto un gran énfasis en crecer. A partir de 2008, que llegué a la oficina de NFL México, pusimos mucho interés en desarrollar el flag football y se están viendo los resultados; sin embargo, estamos arañando la superficie”, señaló Olivé.

Rueda de prensa de la CONADE y básquetbol mexicano | JOSÉ MORENO

Flag Football como bandera para el NFL Mexico City Game

Dentro del programa también está contemplada la Miami Dolphins Academy, que se realizará durante octubre y que tendrá como objetivo capacitar a 50 coaches, además de trabajar con 100 niños y niñas.

La actividad aumentará conforme se acerque el 22 de noviembre, fecha en la que los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers se enfrentarán en el Estadio Banorte, en el primer partido de temporada regular de la NFL en México desde 2022.

Como parte de esta agenda, los días 14 y 15 de noviembre se realizará el Festival de Flag Football CONADE-NFL México, una actividad que buscará reunir a jugadores y familias para seguir promoviendo esta disciplina.

Minnesota Vikings se enfrentará a los 49ers en la Ciudad de México | X @49ers

México es potencia en flag football

Nuestro país se ha destacado en esta variante de futbol americano. Las selecciones mexicanas femenil y varonil se encuentran entre las principales del mundo, con el representativo femenil en el primer puesto y el varonil en el tercero.

En el reciente campeonato mundial de la especialidad, las chicas ganaron la medalla de bronce y, de paso, su lugar para Juegos Olímpicos, mientras que los chicos se quedaron sin el boleto, pero su proceso continúa con otros certámenes en puerta.

México femenil flag football | FMFA

Crece la emoción por el juego de NFL en México

El partido entre Vikings y 49ers será además parte de una temporada histórica para la NFL, que programó nueve encuentros internacionales en 2026, mientras México vuelve a formar parte de ese calendario con un partido de Sunday Night Football en el Estadio Banorte.