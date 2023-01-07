Hace un par de semana que terminó la Copa del Mundo de Qatar 2022, misma que ganó la Selección Nacional de Argentina en tanda de penales ante la Francia de Kylian Mbappé, 19 días después Nico Tagliafico confesó algo que ocurrió en el encuentro ante Polonia.

En el duelo ante los polacos, mismo que cerró la actividad del Grupo C, el lateral argentino confesó que durante el encuentro un jugador rival le pidio que ya no atacaran más, esto para evitar que Polonia quedará eliminado y que México no consiguiera avanzar a la fase de Octavos de Final.