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Futbol

"No tiene para pagar": Presidente de Bayern Munich responde al interés de Barcelona en Harry Kane

Harry Kane celebra con Bayern Munich en la Copa de Alemania | AP
Harry Kane celebra con Bayern Munich en la Copa de Alemania | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 15:08 - 24 mayo 2026
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El delantero inglés ha sido señalado como uno de los posibles fichajes del equipo culé

Terminó la Temporada 2025-26 de las principales ligas de Europa y los rumores de mercado comienzan a tomar fuerza. Desde hace algunas semanas se ha especulado mucho sobre los posibles movimientos y ahora, previo a la Copa del Mundo, hay muchas conjeturas.

Una de las que más ha llamado la atención es la de la salida de Harry Kane de Bayern Munich a Barcelona. Los blaugranas se quedarán sin un centro delantero por la marcha de Robert Lewandowski, por lo que están en búsqueda de un jugador que llegue para ocupar esa posición.

Harry Kane celebra con Bayern Munich en la Copa de Alemania | AP
Harry Kane celebra con Bayern Munich en la Copa de Alemania | AP

Sin embargo, el presidente honorario del conjunto bávaro, Uli Hoeness, por ahora cerró las puertas a una posible salida del atacante 32 años. Kane tiene contrato hasta junio de 2027 y el club valora mucho su aportación, por lo que no lo dejarán marcharse con facilidad.

¿Qué dijo el presidente de Bayern Munich?

Luego de la victoria 3-0 ante Stuttgart en la Final de la Copa de Alemania, con un hat-trick de Kane, Hoeness destacó la importancia del delantero inglés. Además, aseguró que no tienen interés alguno en deshacerse de él y mandó un contundente mensaje a Barcelona.

Harry Kane celebra con Bayern Munich en la Copa de Alemania | AP
Harry Kane celebra con Bayern Munich en la Copa de Alemania | AP

"Harry Kane es el mejor fichaje que hemos hecho nunca. El Bayern es un club que compra, no que vende. Se va a quedar. El Barcelona, de todos modos, no tiene dinero", declaró el directivo en referencia a la complicada situación financiera que en temporadas recientes a tenido el club blaugrana.

Si bien desde la llegada de Joan Laporta a la presidencia el equipo culé ha tratado de equilibrar finanzas, la situación cada verano es compleja. Por ejemplo, para la Temporada 2026-27 tendrán que negociar con Manchester United por hacer válida la compra de Marcus Rashford, entre otras operaciones que dificultarían el traspaso de Harry Kane.

Harry Kane celebra con Bayern Munich en la Copa de Alemania | AP
Harry Kane celebra con Bayern Munich en la Copa de Alemania | AP

Uli Hoeness también le mandó mensaje a Real Madrid

Por otra parte, el exfutbolista también aprovechó el espacio para hablar del máximo rival de Barcelona, Real Madrid. Los Merengues no tienen definido de forma oficial a su director técnico para la siguiente campaña, aunque todos los rumores apuntan a que será José Mourinho.

"Espero no verle. Puede ponerle cinco ojos encima a Michael Olise si quiere, pero no va a servir para nada. Se va a quedar, no está en venta y Mourinho podría haberse ahorrado el viaje desde Madrid", finalizó el presidente de honorario de Bayern Munich.

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