¿No tienes Beca del Bienestar? SEP abre registro para estudiantes de bachillerato y universidad

La SEP abrió el registro para estudiantes que aún no cuentan con una Beca para el Bienestar / Gob Mx

Los registros para las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra se realizarán entre el 17 y el 30 de septiembre

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el inicio del registro para estudiantes que todavía no cuentan con una Beca para el Bienestar durante el ciclo escolar 2026-2027.

¿Cuándo inicia el registro para las becas?

La Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior abrió su periodo de registro el 17 de septiembre y permanecerá disponible hasta el 30 de septiembre. El apoyo está dirigido a estudiantes inscritos en escuelas públicas de bachillerato general o tecnológico.

Estudiantes de bachillerato podrán solicitar la Beca Universal Benito Juárez para el ciclo escolar 2026-2027 / Gob Mx

Por su parte, el registro para Jóvenes Escribiendo el Futuro comenzará el 18 de septiembre y también concluirá el 30 de septiembre. Esta beca está dirigida principalmente a estudiantes de educación superior que cursan sus estudios en instituciones públicas consideradas prioritarias o susceptibles de atención.

Finalmente, la Beca Gertrudis Bocanegra tendrá su periodo de registro del 21 al 30 de septiembre. En esta convocatoria podrán participar estudiantes universitarios de hasta 29 años cumplidos de Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas.

La Beca Gertrudis Bocanegra contempla a estudiantes universitarios de cinco estados del país / Gob Mx

¿Qué necesitan los estudiantes para registrarse?

Uno de los requisitos para quienes realicen por primera vez su registro es contar con una cuenta Llave MX. Quienes ya tengan una deberán ingresar al portal correspondiente de la beca y seleccionar la opción para iniciar sesión con esta cuenta.

La SEP también recomendó a las y los estudiantes mantenerse atentos a las asambleas informativas que se realizarán en los planteles educativos, donde se darán a conocer los documentos necesarios y las siguientes etapas de cada proceso.

Jóvenes Escribiendo el Futuro también abrió su periodo de registro para estudiantes de educación superior / Gob Mx

Buscan apoyar la permanencia escolar

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que las Becas para el Bienestar buscan fortalecer la permanencia de las y los jóvenes tanto en el bachillerato como en las universidades.