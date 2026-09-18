¿Nodal busca frenar la Ley Cazzu? Esto respondió sobre el futuro de su hija

Su equipo legal confirmó la existencia de un amparo pero de otra cosa / IG: @nodal

Christian salió al paso sobre las versiones que dejaría de cumplir con sus obligaciones relacionadas con su hija

Christian Nodal decidió responder a una nueva polémica relacionada con Cazzu y la hija que tuvieron durante su relación, después de que en redes sociales comenzaran a circular versiones que aseguraban que el cantante habría presentado un amparo para evitar obligaciones económicas e incluso frenar la iniciativa conocida popularmente como “Ley Cazzu”.

A través de un comunicado difundido por su representación, el intérprete mexicano rechazó que el recurso legal tenga como objetivo dejar de cumplir económicamente con su hija o impedir una iniciativa relacionada con la protección de menores. Su equipo aseguró que no existe hasta ahora una resolución judicial que determine que Nodal sea deudor alimentario o que haya incumplido sus responsabilidades como padre.

Christian Nodal decidió responder a una nueva polémica relacionada con Cazzu y su hija / Especial

¿Christian Nodal presentó un amparo contra la “Ley Cazzu”?

Éste es uno de los puntos que mayor confusión generó después de que comenzaron a circular documentos y versiones alrededor del cantante. La representación de Nodal aclaró que sí existe un amparo, pero sostuvo que la finalidad del recurso no consiste en detener la iniciativa ni evitar sus obligaciones con su hija.

"Es FALSO que Christian Nodal haya promovido un amparo para frenar la llamada 'Ley Cazzu'. Christian está a favor de cualquier iniciativa que proteja a las niñas y los niños. El amparo no cuestiona la ley, sino el uso de una historia falsa sobre su pequeña hija para promoverla. Esa narrativa no corresponde a la historia real de la menor. No existe ninguna resolución judicial ni prueba que determine que Christian sea deudor alimentario o que haya incumplido sus obligaciones. Tampoco ha negado permisos para que su pequeña hija viaje o para que su madre pueda trabajar", asevera el boletín.

De esta manera, el equipo legal establece una diferencia importante: no niega que exista un recurso de amparo, sino que rechaza la versión sobre el supuesto propósito que tendría. Según la postura difundida por el cantante, lo que se busca cuestionar es el uso de una narrativa que involucra a su hija dentro de la discusión pública sobre la llamada “Ley Cazzu”.

El cantante afirma que no busca frenar la 'Ley Cazzu', solo frenar la mentira en torno a su papel como proveedor de su hija / Especial

¿Nodal quiere dejar de enviar dinero a su hija?

El comunicado también buscó responder directamente a los señalamientos relacionados con la manutención de la menor. La representación del artista sostiene que no existe resolución judicial ni prueba que determine que Christian Nodal sea deudor alimentario.

Por ello, la versión de que el cantante habría utilizado el amparo para dejar de enviar dinero a su hija no está sustentada por la información difundida hasta ahora. El equipo del sonorense asegura que el recurso tiene un objetivo diferente y rechaza cualquier señalamiento sobre un supuesto incumplimiento de sus obligaciones.

La aclaración ocurre después de meses en los que la relación entre Nodal y Cazzu ha permanecido bajo una intensa atención mediática, particularmente por los temas relacionados con la crianza, manutención y permisos necesarios para que la pequeña pueda viajar con su madre.

Lo que se busca cuestionar es el uso de una narrativa que involucra a su hija dentro de la discusión pública / IG: @nodal

Nodal también habla de los permisos para que su hija viaje

Otro de los temas incluidos en la postura del cantante tiene que ver con las versiones que lo responsabilizaban de dificultar los viajes internacionales de la menor junto a Cazzu. Su representación negó que Nodal haya impedido estos movimientos o que su postura haya provocado obstáculos para que la cantante argentina pueda desarrollar su trabajo.

"Tampoco ha negado permisos para que su pequeña hija viaje o para que su madre pueda trabajar", señala parte del comunicado difundido por su equipo.

Esta aclaración adquiere relevancia porque precisamente los permisos de viaje han sido uno de los asuntos que mayor conversación generaron alrededor de la expareja y terminaron vinculándose públicamente con la propuesta denominada “Ley Cazzu”.

El equipo legal de Nodal desmintió las acusaciones contra su cliente / Especial

¿Qué es lo que reclama realmente Christian Nodal?

Según la explicación de su equipo, el conflicto del cantante no estaría dirigido contra las medidas destinadas a proteger a niñas y niños, sino contra la utilización pública de una historia que, desde la perspectiva de su representación, no corresponde con la realidad de su hija.

Nodal asegura estar de acuerdo con cualquier legislación cuyo objetivo sea proteger a las infancias, pero considera incorrecto que su situación familiar sea utilizada como ejemplo si, según su versión, los hechos que se presentan públicamente no coinciden con lo que realmente ha ocurrido.

Por ello, el recurso legal buscaría cuestionar la narrativa utilizada alrededor del caso y no detener el proceso legislativo o evitar responsabilidades económicas.

Equipo de Nodal advierte por exposición de su hija

Una parte importante del comunicado se concentra en la privacidad de la menor. La representación del cantante considera que la constante discusión pública sobre conflictos entre sus padres podría terminar afectándola.

"Presentar públicamente una historia falsa sobre su pequeña hija la expone y revictimiza injustamente. La menor tiene derecho a crecer sin que su vida sea utilizada para generar atención mediática a partir de hechos que no corresponden con su realidad. Algún día conocerá su propia historia y merece encontrar la verdad, no una versión construida por conveniencia", puntualiza el escrito.

La postura busca trasladar el debate desde las diferencias entre los artistas hacia el impacto que la exposición mediática podría tener sobre la niña, cuya vida privada ha quedado constantemente vinculada con la separación de sus padres.

Nodal asegura que circula un documento falso

El equipo del cantante también señaló que uno de los documentos compartidos alrededor de esta controversia no sería auténtico y adelantó que se buscará investigar su origen.

"El documento que está circulando es FALSO. El documento con el sello del juzgado es el auténtico y vigente. Asimismo, se iniciará una investigación para determinar quién está difundiendo información falsa y perjudicial para la menor".