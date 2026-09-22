Odell Beckham y Aaron Donald se reencuentran en el estadio donde fueron campeones con Rams

Los dos campeones del Super Bowl LVI volvieron a encontrarse en el escenario donde hicieron historia con Los Ángeles

Odell Beckham Jr. y Aaron Donald protagonizaron un emotivo reencuentro previo al Monday Night Football entre Los Angeles Rams y New York Giants. Ambos fueron captados conversando y compartiendo abrazos antes del inicio del encuentro.

La reunión tuvo un significado especial porque los dos regresaron al SoFi Stadium, escenario donde ayudaron a los Rams a conquistar el Super Bowl LVI. En aquella final, Los Ángeles derrotó 23-20 a los Cincinnati Bengals para conseguir el segundo título de la franquicia.

Odell Beckham y Aaron Donald como parte de los campeones del Super Bowl LVI | Especial

Dos campeones vuelven a casa

Donald vuelve a los emparrillados después de anunciar su retiro y permanecer tres años alejado de la NFL. El legendario defensivo fue declarado activo para el duelo ante los Giants, por lo que este encuentro representa su debut en la temporada 2026.

El regreso de Donald se produce después de que no participara en el primer partido de los Rams, disputado ante los San Francisco 49ers en Australia. Ahora, el histórico jugador tendrá nuevamente la oportunidad de defender los colores del equipo con el que alcanzó la cima.

Odell Beckham y Aaron Donald charlaron antes del inicio del juego | AP

Beckham también regresa al escenario del título

Para Beckham, el momento también representa un regreso especial. El receptor vuelve a jugar después de un año sin disputar un partido oficial y lo hace precisamente en el estadio donde vivió uno de los capítulos más importantes de su carrera.

Beckham fue una pieza fundamental durante aquella postemporada de 2022 y tuvo una destacada actuación en el Super Bowl LVI antes de sufrir una lesión que le impidió terminar el encuentro. Su regreso al SoFi Stadium inevitablemente trajo recuerdos de aquella conquista.

Rams en el Super Bowl LVI | AP

Las cámaras captaron a Donald y Beckham intercambiando palabras y abrazos con evidente emoción antes del comienzo del partido. La imagen reunió nuevamente a dos jugadores que fueron protagonistas del último campeonato de los Rams.