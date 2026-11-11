A partir del 11 de noviembre entrará en vigor el nuevo nombre

Oficialmente ha dejado de existir Fox Sports México, pues en la edición nocturna de Central Fox del martes 10 de noviembre, se ha anunciado el cambio de nombre, pasando ahora a llamarse Nación Deportes, concluyendo una época que fue de más a manos y que se acaba con este nuevo anuncio.

El nombre de Fox se mantendrá, pero con la señal que se ha fusionado con Caliente TV desde hace ya un tiempo, pero sin tener nada que ver con este nuevo proyecto que inicia con su emisión este mismo miércoles 11 de noviembre.

¿Por qué Fox Sports México cambia su nombre a Nación Deportes?

El cambio de identidad responde principalmente al vencimiento de la licencia que permitía a Grupo Lauman utilizar la marca Fox Sports en México. Esta situación tiene sus antecedentes en 2021, cuando la empresa encabezada por Manuel Arroyo adquirió la operación de la cadena después de la fusión entre Disney y Fox, con un acuerdo que contemplaba el uso temporal del nombre.

Sin embargo, el permiso para utilizar dicha identidad llegó a su fecha límite el 10 de noviembre de 2026, por lo que la empresa tuvo que buscar una alternativa para continuar con sus operaciones sin conservar la denominación original. A este panorama se sumaron los problemas financieros y legales que enfrentó Grupo Lauman durante los últimos meses, complicando la situación de la televisora.

Un detalle más que se ha suscitado es que en la noche de martes, ya no es posible ingresar al sitio y las redes sociales del canal, dejando en claro que el cambio será inmediato; aunque en las señales que tienen en televisión, aún se emitió una edición más de La Última Palabra.

¿Qué pasará con las transmisiones deportivas de Nación Deportes?

Uno de los principales cuestionamientos tras el anuncio es qué sucederá con los contenidos deportivos que anteriormente formaban parte de Fox Sports, la nueva identidad mantendrá algunos de los derechos de transmisión que ya tenía la empresa, entre ellos competencias internacionales de la FIBA, incluido el Mundial de 2027, así como la Carrera Panamericana.

No obstante, la transformación llega después de una etapa complicada para la televisora, que perdió importantes derechos deportivos durante los últimos años. Entre ellos destacan las transmisiones de equipos de la Liga MX como Pachuca, León, Xolos y Querétaro, que pasaron a otras señales y plataformas, además de contenidos de NFL y Grandes Ligas.

AEW apunta a quedarse en Nación Deportes | AEW