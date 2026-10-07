El sorteo se realizará el próximo 16 de octubre / Especial

El Sorteo Especial No. 317 estará dedicado a los tres diseños de Olinia y tendrá un Premio Mayor de 27 millones de pesos en dos series

El proyecto mexicano de electromovilidad Olinia llegó ahora a uno de los símbolos más tradicionales del país: los billetes de la Lotería Nacional. En coordinación con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), la institución presentó el cachito conmemorativo del Sorteo Especial No. 317, dedicado a los tres diseños de este vehículo eléctrico desarrollado con talento científico nacional.

La emisión busca reconocer no sólo al proyecto automotriz, sino también a los más de 70 especialistas mexicanos que participan en su desarrollo y que convergen en el centro de producción ubicado en Puebla. La develación estuvo encabezada por la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez; la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón; y el director del Proyecto Olinia, Roberto Capuano Tripp.

La Lotería presentó el cachito conmemorativo del Sorteo Especial No. 317, dedicado al vehículo eléctrico / Especial

Olinia busca acercar la ciencia mexicana a la sociedad

Durante la presentación, Rosaura Ruiz destacó que Olinia representa una muestra del desarrollo científico y tecnológico que México impulsa para atender problemas nacionales y generar soluciones propias.

Al hablar del significado del proyecto, subrayó que la electromovilidad no debe entenderse únicamente desde la ingeniería, sino también desde las necesidades sociales y ambientales del país.

“En Olinia hay conocimiento científico, tecnológico y también humanístico para ver cómo pensamos en resolver los problemas de las personas. Eso es lo que hacemos en Secihti, tiene que ver con resolver problemas del país y, por supuesto, contribuir con esto al mundo entero”.

Ruiz Gutiérrez señaló además que el desarrollo de vehículos eléctricos forma parte de una estrategia de largo plazo para reducir la contaminación producida por el transporte y avanzar hacia esquemas de movilidad más sustentables.

La funcionaria recordó que esta política tiene antecedentes en el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde su etapa como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, cuando impulsó acciones en materia ambiental y de movilidad.

Destacan que Olinia representa una muestra del desarrollo científico y tecnológico que México impulsa / Especial

Olinia ahora tendrá su propio billete de Lotería

Uno de los objetivos de esta emisión conmemorativa es acercar el proyecto a una mayor cantidad de personas mediante una tradición profundamente arraigada en México. Ruiz Gutiérrez explicó que el billete permite vincular un desarrollo científico con un elemento de la cultura popular nacional.

“Hoy, el entusiasmo es de Olinia y tener su propio billete de lotería, que representa una tradición mexicana”.

La emisión presenta los tres diseños del vehículo eléctrico Olinia y busca convertir el cachito en una forma de reconocimiento tanto al proyecto como a las personas que participan en su desarrollo.

El Sorteo Especial No. 317 se realizará el próximo viernes 16 de octubre a las 20:00 horas / Especial

Lotería Nacional destaca el talento científico mexicano

La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, señaló que los billetes no sólo representan la oportunidad de participar en un sorteo, sino que también funcionan como una manera de contar historias y reconocer acontecimientos relevantes para el país.

De acuerdo con Salomón, Olinia representa a un México que apuesta por su capacidad de innovación, desarrollo científico y generación de soluciones propias.

La funcionaria destacó además el papel que tienen la ciencia y la tecnología dentro de la estrategia gubernamental para enfrentar diferentes retos nacionales, particularmente aquellos relacionados con movilidad, sustentabilidad y soberanía tecnológica.

También resaltó el significado de que Puebla sea uno de los puntos centrales del desarrollo de Olinia, debido a que ahí convergen especialistas de diferentes áreas.

Reconocimiento para científicos, ingenieros e investigadores

Durante su intervención, Olivia Salomón dedicó parte de su mensaje a quienes participan directamente en la construcción y desarrollo del proyecto.

“A nuestras científicas y científicos, investigadoras e investigadores, ingenieras e ingenieros; a las mujeres y hombres que han puesto su preparación, creatividad y trabajo al servicio de México. Este billete también es para ustedes”, concluyó Olivia Salomón al tiempo de expresar un reconocimiento al líder del proyecto y a quienes están detrás de este esfuerzo que destaca la confianza en lo nuestro y en la innovación: “Transformar es también construir el futuro y la grandeza de México”.

La directora de la Lotería destacó así que el billete conmemorativo no representa únicamente al vehículo, sino a toda la comunidad científica y tecnológica que participa detrás del proyecto.

¿Qué significa Olinia para sus creadores?

Por su parte, el director del proyecto, Roberto Capuano Tripp, destacó el valor simbólico de que Olinia aparezca en un billete de la Lotería Nacional, una institución que ha acompañado la historia cotidiana del país durante generaciones.

“Tiene un gran significado para nosotros, porque la Lotería Nacional es parte de la vida cotidiana y de la memoria de México a lo largo de 256 años; sus billetes cuentan la historia del país y de nuestra gente”, expresó.

Capuano Tripp explicó además que Olinia fue concebido para atender necesidades de movilidad muy concretas y cercanas a la vida diaria de los mexicanos.

“Así, Olinia nació bajo el liderazgo de la secretaria Rosaura Ruiz Gutiérrez para resolver esos problemas cotidianos usando tecnología”, afirmó.

El proyecto está pensado particularmente para personas que recorren distancias cortas para ir al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela o transportar mercancías.

¿Cuándo será el sorteo dedicado a Olinia?

El Sorteo Especial No. 317 se realizará el próximo viernes 16 de octubre a las 20:00 horas. La Lotería Nacional informó que para esta edición fueron emitidos dos millones 400 mil cachitos, todos con diseños dedicados al proyecto Olinia.