La bestia saltó en dos ocasiones el muro que separa la Rena con los espectadores

El miedo se apoderó de la Plaza de Toros de Murcia cuando “Malacara”, un toro de 508 kilos, saltó inesperadamente la barrera que separa la arena del pasillo de seguridad y quedó a escasos metros de las gradas. El impresionante momento ocurrió durante la última corrida de la Feria Taurina de Murcia y provocó escenas de pánico entre quienes se encontraban en las inmediaciones.

¿Qué sucedió?

Uno de los momentos más escalofriantes quedó registrado por un aficionado que se encontraba grabando con su teléfono celular. En las imágenes se observa cómo el enorme ejemplar avanza por el callejón prácticamente en dirección hacia el lugar donde se encontraba el espectador, generando la sensación de que el animal podía llegar hasta la zona del público.

Toro persigue a torero durante corrida en Murcia | CAPTURA DE PANTALLA

Por unos instantes, la trayectoria del toro hizo temer lo peor. La barrera que separa el callejón de las gradas se encontraba muy cerca, mientras el ejemplar avanzaba con fuerza por el reducido espacio de seguridad. Los asistentes reaccionaron rápidamente ante la presencia del animal y buscaron ponerse a salvo.

Sin embargo, el toro terminó cayendo nuevamente en el pasillo de seguridad, evitando así que alcanzara directamente las gradas. El incidente quedó en un enorme susto para los aficionados que presenciaron el salto y para quienes posteriormente observaron las imágenes difundidas en redes sociales.

Aficionado capta al toro enfrente de él | CAPTURA DE PANTALLA

Pero “Malacara” no protagonizó un solo salto. El ejemplar volvió a superar la barrera en una segunda ocasión, nuevamente ante la sorpresa de los presentes. De esta manera, el animal puso en alerta en dos momentos distintos a quienes se encontraban en la zona del callejón durante el festejo.

Toro de 508kg

El ejemplar, de 508 kilogramos, pertenecía a la ganadería de Los Espartales y fue el sexto y último toro de la corrida de rejones. El festejo contó con la participación de los rejoneadores Andy Cartagena, Diego Ventura y Duarte Fernandes, a quien correspondió lidiar al imponente animal.

Las imágenes del momento rápidamente comenzaron a circular en redes sociales,especialmente por la cercanía que tuvo el toro con la zona donde se encontraban los espectadores. La grabación del aficionado permitió dimensionar la tensión que se vivió cuando el ejemplar avanzó por el callejón y pareció dirigirse hacia su posición.

Toro cayó en el pasillo y afortunadamente y gracias a Dios no pasó a mayores | CAPTURA DE PANTALLA