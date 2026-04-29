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Futbol

Partidos de hoy miércoles 29 de abril

Balón de la Champions League | AP
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 00:05 - 29 abril 2026
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UEFA, CONCACAF y CONMEBOL, los mejores partidos del día repartidos en todo el mundo

La actividad futbolística no da tregua y este miércoles 29 de abril se presenta como una de las jornadas más intensas del semestre. Desde la elegancia de las semifinales europeas hasta la intensidad de la fase de grupos en Sudamérica y la lucha por la supremacía en la zona de Concacaf, hoy se definen rumbos importantes en los torneos más prestigiosos del planeta.

CHAMPIONS LEAGUE

Aquí te presentamos la cartelera completa para que no pierdas detalle de los encuentros de hoy:

El Riyadh Air Metropolitano se viste de gala para abrir las semifinales de la máxima competición europea. El Atlético de Madrid recibe al Arsenal en un duelo que promete ser una partida de ajedrez táctica. Los dirigidos por Diego Simeone buscan aprovechar la localía para frenar la ofensiva londinense y llevarse una ventaja que les permita soñar con la final.

  • Partido: Atlético de Madrid vs. Arsenal

  • Horario: 13:00 (CDMX)

Trofeo de Champions l AP

CONCACHAMPIONS

En la región norte, la actividad se traslada a California. El Toluca visita al LAFC en la ida de las semifinales. El conjunto mexicano llega con la motivación a tope tras su paso firme en las rondas previas, pero enfrente tendrá a una de las escuadras más sólidas de la MLS en el BMO Stadium.

  • Partido: LAFC vs. Toluca

  • Horario: 20:30 (CDMX)

Logo y balón de la Concacaf Champions Cup | MEXSPORT
Logo y balón de la Concacaf Champions Cup | MEXSPORT

COPA LIBERTADORES

La Copa Libertadores continúa su fase de grupos con una cartelera que incluye a varios gigantes del continente buscando asegurar su lugar en la siguiente fase.

Local

Visitante

Horario (CDMX)

Mirassol (BRA)

Always Ready (BOL)

16:00

Platense (ARG)

Independiente Santa Fe (COL)

16:00

Barcelona S.C. (ECU)

Univ. Católica (CHI)

18:00

Estudiantes LP (ARG)

Flamengo (BRA)

18:30

Cerro Porteño (PAR)

Palmeiras (BRA)

18:30

Universitario (PER)

Nacional (URU)

20:00

Trofeo de la Copa Libertadores | AP
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