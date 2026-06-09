Pelea millonaria: PSG, Real Madrid y Manchester United se disputan el fichaje de Mateus Fernandes

Buscando un cambio para mejorar su carrera, Mateus Fernandes anunció su salida del West Ham United. Esto atrajo la atención de tres de los mejores equipos de la UEFA: el Real Madrid, el Paris Saint-Germain y el Manchester United.

Los mismos se verían dentro de una lucha millonaria por la adquisición de Fernandes. El West Ham fijó un mínimo de negociación de aproximadamente 92 millones de euros. Esta tasa se debe a tres factores principales:

El jugador apenas tiene 21 años. Tuvo un rendimiento excepcional en la última temporada. El club necesita generar ingresos desde su descenso a la Championship.

El club inglés se niega rotundamente a rebajar el precio, por lo que quien decida comprar al centrocampista, deberá afrontar negociaciones agresivas.

¿Por qué Mateus?

El que los mejores equipos de Europa busquen a Mateus apela a una necesidad específica de cada uno de ellos. El Real Madrid está interesado en adquirir un centrocampista dinámico que pueda desenvolverse en cualquier posición. El PSG está pasando por un proceso de renovación generacional, buscando a jóvenes promesas. Por último, el Manchester United ya ha tenido contacto con otros jugadores del West Ham, por lo que también buscará a Fernandes para integrarse a su escuadra.

Fernandes inició jugando en el Sporting de Portugal, donde duró solo un año antes de ser fichado por el Southampton. En este último equipo participó durante una sola temporada, para terminar en el West Ham. En un todo, Mateus Fernandes ha tenido una carrera meteórica, rápidamente posicionándose en equipos de primera clase de Inglaterra.

Mateus Fernandes jugando para el West Ham | AP