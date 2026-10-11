El luchador mexicano aseguró que ha peleado durante 20 años por cada oportunidad de su vida y ahora, con el maletín en sus manos, tiene el poder de buscar un campeonato mundial cuando quiera

Penta vive uno de los momentos más importantes de su carrera. Después de conquistar el maletín de Money in the Bank 2026, el luchador mexicano aseguró que su victoria es la recompensa a dos décadas de esfuerzo y advirtió que su camino hacia un campeonato mundial podría estar más cerca de lo esperado.

“Durante 20 años, he luchado por todas las oportunidades en mi vida. Nada me ha dado nada, y esto es la prueba”, expresó el Zero Miedo tras conseguir el contrato que le permite buscar una oportunidad titular en WWE.

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Penta tiene el poder en sus manos tras ganar Money in the Bank

El mexicano reconoció la importancia de tener el maletín, pues ahora cuenta con la posibilidad de desafiar a un campeón en el momento y lugar que elija, una ventaja que podría cambiar su futuro dentro de la empresa.

“Porque ahora tengo el poder en mis manos y ahora tengo la clave para los campeones”, señaló Penta, quien también explicó que todavía tiene varias ideas sobre cómo utilizar su oportunidad.

Al ser cuestionado sobre cuándo y contra quién podría cobrar el contrato, el luchador prefirió mantener el misterio y no revelar sus planes.

“Es una gran sorpresa para mí y para todo el mundo aquí. Tengo muchas ideas en mi mente ahora mismo, pero por ahora estoy enfocado en lo que va a pasar, en lo que viene”, comentó.

Penta es el ganador del Money in the Bank 2026 masculino | WWE

“Penta se convierte en campeón mundial muy pronto”

Aunque todavía no tiene definido públicamente cuándo utilizará el maletín, el luchador mexicano dejó una declaración que podría generar expectativa entre los aficionados de WWE.

“Algo en mi alma me dice que Penta se convierte en campeón mundial demasiado pronto”, sentenció el Zero Miedo.