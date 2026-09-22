"Esto no ha terminado": Penta lanza mensaje a Roman Reigns a una semana de su combate en México

Careo entre Penta y Roman Reigns en el inicio de su lucha en CDMX | wwe.com

El luchador mexicano aseguró que tarde o temprano será campeón mundial pesado

Tan solo una semana ha pasado desde que Penta fue derrotado en Monday Night Raw por Roman Reigns en Ciudad de México en la edición del 14 de septiembre de 2026; sin embargo, a pesar de haber sido uno de los perdedores de la noche mexicana para WWE en la marca roja, el 'Cero Miedo' no tiene planes de rendirse.

Ya trasladados a San Antonio, los miembros del elenco de Raw han llevado a cabo una nueva edición de Monday Night, pero la apertura del programa este 21 de septiembre estuvo a cargo de Penta, quien dirigió su discurso directo al más reciente de sus rivales.

Penta y su entrada en Ciudad de México | wwe.com

Mismo objetivo, diferente fecha

Con Penta abriendo Monday Night Raw, vino de manera inmediata una 'ola' de cariño para él, pues lo que hizo en la Arena CDMX tan solo una semana antes lo ha catapultado a ser aún más uno de los favoritos por parte del 'Universo WWE'.

Aunque la cosa no acabó en su presentación, pues el oriundo de Ecatepec no quiso que pasara más tiempo sin dar el mensaje que tenía para Roman Reigns, con quien protagonizó una de las luchas más recordadas de la gira de WWE en México:

Penta se lanza por encima de la tercera cuerda sobre Roman Reigns | wwe.com

Fue una noche que nunca voy a olvidar. Roman Reigns, tú fuiste el mejor hombre esa noche y te respeto, pero, esto no se ha terminado. He peleado toda mi vida por momentos como este, he caído, me han derrotado, pero siempre me he levantado; Roman Reigns, yo quiero otra oportunidad, quiero otra lucha y quiero el campeonato mundial pesado de WWE

Penta se quedó cerca de hacer historia ante Roman Reigns

Penta tuvo una de las oportunidades más importantes de su carrera en WWE al enfrentarse a Roman Reigns por el Campeonato Mundial Pesado durante RAW en la Ciudad de México. Con el apoyo de la Arena CDMX, el luchador mexicano buscó destronar a 'The OTC', pero no consiguió completar la hazaña frente a su público.

El mexicano logró poner en aprietos al campeón durante diferentes momentos del combate, aunque Reigns resistió sus ataques y terminó imponiéndose para conservar el cinturón. La derrota provocó un marcado silencio entre los aficionados, quienes esperaban celebrar una histórica coronación de Penta en territorio nacional.

Penta cae ante Roman Reigns | wwe.com