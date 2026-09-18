“Es responsabilidad de Maradona”: Perito señala al exfutbolista durante juicio por su muerte

José Antonio Maya, médico clínico y perito de Leopoldo Luque, aseguró que algunos signos de alarma pudieron detectarse si Diego Armando Maradona hubiera permitido que los médicos lo revisaran

Durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, José Antonio Maya, médico clínico y perito de Leopoldo Luque, aseguró que el exfutbolista tuvo responsabilidad sobre su atención médica al negarse a ser revisado cuando presentó algunos signos que podían representar una advertencia.

Maya explicó que algunos de los indicios que pudieron alertar sobre el estado de salud de Maradona requerían necesariamente que los médicos pudieran examinarlo. Bajo este argumento, el especialista habló sobre el principio de autonomía del paciente.

Perito defiende el principio de autonomía de Maradona

“Maradona se murió de golpe y no hubo alternativa. Las cosas que podían haberse detectado exigían mínimamente que el médico pudiera verlo. Lo que pudo haberse manifestado ahí es el principio de autonomía. No es culpa de Maradona, es responsabilidad de Maradona”, declaró Maya durante su testimonio.

El principio de autonomía en medicina establece que una persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada sobre su propio cuerpo y los tratamientos médicos que recibe.

Diego Armando Maradona saluda al público | MEXSPORT

De acuerdo con lo expuesto durante el proceso, el 18 de noviembre de 2020, una semana antes de su muerte, Maradona despidió a su médico de cabecera, Leopoldo Luque, además del médico clínico contratado por Swiss Medical, Pedro Di Spagna, y al nutricionista Luciano Spena.

A lo largo del juicio, distintos testigos han descrito al exfutbolista como un “paciente difícil”. Incluso, Di Spagna, quien también enfrenta acusaciones en el proceso, acudió al domicilio de Maradona después de que un enfermero le informara que tenía una de las piernas edematizadas, pero el exjugador se negó a recibirlo.

“Pienso que cuando Maradona se sintió enfermo permitió que los médicos actuaran y acá se sentía lo suficientemente bien para no darle oportunidad a un médico para que actúe”, agregó el perito.

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Maya negó que Maradona tuviera una enfermedad cardíaca

Durante su declaración, Maya también rechazó que Maradona fuera considerado un paciente con riesgo cardíaco o que padeciera una enfermedad del corazón. El especialista recordó que en 2000 se había señalado que el consumo de cocaína había provocado una miocardiopatía, aunque años después los estudios determinaron que su corazón estaba sano.

“En el 2000 dijeron que la cocaína había producido una miocardiopatía irrecuperable, pero en el 2007 dijeron que su corazón estaba sano”, señaló.

El médico explicó además que la miocardiopatía dilatada provoca un adelgazamiento de las paredes del corazón y sostuvo que ese no era el caso de Maradona, debido a que las paredes cardíacas se encontraban engrosadas, de acuerdo con las conclusiones de la policía científica.

Maya formó parte de la junta médica interdisciplinaria creada en 2021 para analizar las circunstancias que rodearon la muerte del campeón del mundo con Argentina.

Dicha junta concluyó que el accionar de los profesionales involucrados había sido “inadecuado, deficiente y temerario”, además de señalar que se ignoraron signos de alarma que presentó Maradona. Sin embargo, Maya firmó el informe en disconformidad y presentó un documento propio.

Durante el interrogatorio, el fiscal Patricio Ferrari citó parte de ese documento, en el que Maya señaló que el edema que Maradona presentaba en el tronco era “el único signo que debieron advertir los médicos y orientar medidas o reinternación, en caso de poder examinarlo”.

Diego Armando Maradona en Italia 90 | MEXSPORT

Ante esta situación, el perito explicó que los edemas no necesariamente representan una señal de alarma, aunque sí pueden ser una advertencia de que existe algo que debe ser revisado.

“Los edemas pueden no significar un signo de alarma, sí una advertencia de que hay algo para revisar”, declaró.

Cuando fue cuestionado sobre si era una buena práctica médica no actuar durante varios días ante una advertencia de ese tipo, Maya respondió que no, aunque volvió a señalar que era necesario que Maradona permitiera ser revisado.

“Durante varios días no, pero se tiene que dejar revisar”, sostuvo.