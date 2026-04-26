¡Pésimo cierre! Chivas no pasa del empate ante Xolos y pierde el liderato en la última jornada

Chivas perdió la oportunidad de quedarse con el liderato general luego de empatar sin anotaciones ante Tijuana en casa. El equipo dirigido por Gabriel Milito dejó escapar una ocasión histórica frente a su afición y no logró cerrar el campeonato como puntero, en una noche gris en la que el conjunto rojiblanco se desdibujó en el momento clave.

Por su parte, Armando González tuvo una actuación discreta. Sin generar demasiadas oportunidades claras, no logró marcar el gol que lo hubiera metido de lleno en la lucha por el título de goleo junto a Joao Pedro, despidiéndose de su afición con cuatro partidos consecutivos sin anotar.

Brian Gutiérrez jugó amonestado desde el minuto 22 | MexSport

Un partido desangelado

La primera llegada del encuentro fue para Tijuana. El juvenil Gilberto Mora tomó el balón por la banda izquierda, recortó hacia el centro y sacó un disparo que fue bien contenido por Óscar Whalley, en el primer aviso de los fronterizos.

Chivas intentó hacer daño por distintas vías, por las bandas, por el centro y mediante el juego aéreo, pero el equipo de Sebastián Abreu se mostró sólido en defensa y logró neutralizar los ataques del Guadalajara. La más clara de la primera mitad llegó tras un centro de Richard Ledezma que la ‘Hormiga’ no alcanzó a rematar, apagando el grito de gol en la tribuna.

Campillo peleando el balón ante un rival de Tijuana | MexSport

Antes del descanso, Efraín Álvarez filtró un pase para la ‘Hormiga’, quien sacó un potente disparo que fue atajado de gran manera por Antonio Rodríguez. El delantero rojiblanco reaccionó con frustración, reflejando la desesperación que comenzaba a apoderarse del equipo.

El encuentro se jugó con gran intensidad. En ambos banquillos hubo constantes reclamos hacia la árbitra Katia Itzel García, inconformidad que también se trasladó a los jugadores y a la afición, que no dejó de cuestionar las decisiones arbitrales.

Un segundo tiempo a favor de Chivas, menos en el marcador

En la segunda mitad, Xolos estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo de media distancia de Kevin Castañeda que pasó rozando el arco de Whalley. Chivas respondió con la oportunidad más clara del partido: Álvarez envió un centro raso al segundo poste, donde Ledezma cerró la pinza, pero su remate se fue apenas desviado.

Hormiga González no pudo volver a ser campeón de goleo | MexSport

El Guadalajara continuó insistiendo. Daniel Aguirre tuvo otra opción tras un rebote dentro del área, pero su disparo se fue por encima del arco. Más tarde, la ‘Hormiga’ asistió a Santiago Sandoval, quien remató con peligro, pero nuevamente apareció ‘Toño’ Rodríguez con una gran atajada, consolidándose como una de las figuras del encuentro.

En los minutos finales, Chivas estuvo cerca de encontrar el gol del triunfo. Tras una diagonal de Aguirre, el balón quedó servido para Ricardo Marín, quien disparó de primera intención, pero Ignacio Rivero apareció con una oportuna barrida para salvar a Tijuana y aumentar la tensión en las gradas.

Con el paso del tiempo, el ánimo de Armando González fue decayendo, reflejo de la frustración por no poder conseguir el gol que lo acercara al bicampeonato de goleo.

Katia Itzel echó para atrás el penal para Chivas | MexSport