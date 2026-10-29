Phillip Andrew, actor de Power Rangers Wild Force, fue operado de emergencia: ¿cuál es su estado de salud?

Su agencia informó que ya despertó y presenta señales alentadoras de recuperación / Especial

El intérprete de 'Merrick Baliton', conocido como Lunar Wolf Ranger, sufrió una grave lesión cerebral

La preocupación por la salud de Phillip Andrew, actor que participó en la serie Power Rangers Wild Force, continúa luego de que sufriera una grave lesión cerebral que requirió una cirugía de emergencia.

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El intérprete, de 48 años, había anunciado semanas atrás la suspensión de sus actividades profesionales. En ese momento, no se dieron a conocer detalles específicos sobre los motivos de la decisión, aunque se informó que se concentraría en atender su salud.

Phillip Andrew fue el actor que participó en la serie Power Rangers Wild Force / Especial

¿Cuál es el estado de salud de Phillip Andrew?

La agencia Heroic Talent & Appearances dio a conocer una actualización sobre la condición del actor y compartió noticias alentadoras para sus seguidores.

“Nos complace informar que Phillip ya está despierto y muestra signos alentadores de mejoría”.

Aunque el comunicado representa una señal positiva después de la intervención quirúrgica, también se aclaró que Andrew necesitará tiempo para recuperarse de la lesión cerebral.

El intérprete, de 48 años, había anunciado la suspensión temporal de su trabajo / Especial

Piden apoyo y privacidad para el actor de Power Rangers

Tras dar a conocer la noticia, la agencia pidió a los amigos y seguidores del intérprete que lo tengan presente en sus pensamientos y oraciones mientras atraviesa este complicado momento.

Asimismo, solicitó respeto a la privacidad de Phillip Andrew y de su familia durante el proceso de recuperación. La noticia ha generado preocupación entre quienes recuerdan su participación en la popular franquicia televisiva, donde interpretó a uno de sus personajes más reconocidos.

Su personaje es recordado por los seguidores de la famosa serie / Especial

¿Quién es Phillip Andrew en Power Rangers Wild Force?

Phillip Andrew interpretó a Merrick Baliton, conocido como Lunar Wolf Ranger, en Power Rangers Wild Force, serie que forma parte de una de las franquicias de acción y aventuras más populares de la televisión.