Polémica por hijo de Marcelo Ebrard en embajada de Londres; excanciller responde

Una nueva polémica rodea al excanciller Marcelo Ebrard Casaubón, luego de que se revelara que su hijo, Marcelo Patrick Ebrard Ramos, vivió durante varios meses en la embajada de México en Londres, lo que ha generado cuestionamientos sobre el posible uso de recursos públicos y un supuesto acto de nepotismo.

De acuerdo con información difundida por el periodista Claudio Ochoa Huerta en una columna publicada en El Universal, el hijo del exsecretario de Relaciones Exteriores ocupó una habitación en la sede diplomática entre octubre de 2021 y abril de 2022, periodo en el que realizaba estudios de maestría en la capital británica.

El periodista Claudio Ochoa Huerta afirma que el hijo de Marcelo Ebrad estuvo viviendo en la Embajada de México en Londres / Especial

La residencia diplomática se ubica frente a la plaza de Belgrave Square, en el exclusivo barrio de Belgravia, una de las zonas más lujosas de Londres, lo que ha intensificado el debate en torno a las condiciones de su estancia.

Señalan uso de recursos de la embajada

Según la columna, durante ese tiempo la entonces embajadora Josefa González Blanco Ortiz Mena habría proporcionado diversos servicios al hijo de Ebrard, incluyendo atención doméstica dentro del inmueble.

De acuerdo con el texto, el joven contó con “aseo de los espacios, lavado y planchado de ropa, más preparación de alimentos con cocinera personalizada”, lo que ha sido señalado como un posible uso indebido de recursos públicos.

El hoy Secretario de Economía respondió que la estancia fue por invitación de la entonces embajadora Josefa González Blanco Ortiz Mena / FB: @MarceloEbrardC

El propio columnista considera que esta situación representa “sin lugar a dudas un acto de nepotismo y uso de recursos públicos” a favor del entonces canciller, quien además era el superior jerárquico de la embajadora en ese momento.

La respuesta de Ebrard

Ante los señalamientos, Marcelo Ebrard reconoció que su hijo permaneció en la embajada durante aproximadamente seis meses; sin embargo, aseguró que su estancia no fue una decisión propia, sino resultado de una invitación.

El hijo del funcionario público tuvo servicios de aseo, lavado, planchado y comida particular / Redes Sociales

De acuerdo con lo señalado en la misma columna, el excanciller atribuyó la situación a un “ofrecimiento” por parte de la entonces embajadora, quien recientemente dejó su cargo en medio de cuestionamientos públicos relacionados con el uso del recinto diplomático.

Más señalamientos en la embajada

La publicación también menciona que la embajada habría sido utilizada en otros casos similares, como la estancia de Ashen Page, hijo del guitarrista Jimmy Page, quien habría sido invitado por una persona cercana a la entonces embajadora.

Acusan al excanciller de nepotismo y uso de recursos públicos a favor de un familiar / FB: @MarceloEbrardC