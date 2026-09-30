La inteligencia artificial tendrá un papel importante en la nueva estrategia / FB: @BMW

La automotriz alemana prepara una profunda reestructuración ante la competencia china, la falta de demanda y los aranceles de EU

BMW prepara una profunda transformación de su negocio con la que pretende recuperar rentabilidad y responder a un mercado automotriz cada vez más complicado. La compañía alemana contempla una reorganización que podría afectar alrededor de 8 mil puestos de trabajo en Alemania, además de reducir áreas administrativas y apoyarse en la inteligencia artificial para simplificar procesos y acelerar la toma de decisiones.

El movimiento ocurre mientras los fabricantes europeos enfrentan varios desafíos simultáneos: una demanda más débil, una creciente competencia de las marcas chinas y los efectos de los aranceles estadounidenses. En el caso particular de BMW, a estos factores se agrega un desempeño menor al esperado en China, uno de los mercados más importantes para los fabricantes de vehículos premium.

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BMW prepara una profunda transformación de su negocio para aumentar ventas / FB: @BMW

BMW podría recortar 8 mil empleos

El deterioro de las expectativas financieras aceleró los cambios dentro de la compañía. BMW emitió en junio su tercera advertencia sobre beneficios en poco más de tres años, en esta ocasión debido principalmente a los malos resultados registrados en el mercado chino. La situación golpeó la percepción de estabilidad que durante años acompañó a la empresa y obligó a su dirección a plantear medidas para mejorar su desempeño.

Dentro de esa estrategia aparece un programa que se prevé afecte aproximadamente 8 mil puestos de trabajo en Alemania. Con esta decisión, BMW se suma a otros gigantes automotrices alemanes como Volkswagen y Mercedes-Benz, que también han impulsado medidas para contener costos frente a las nuevas condiciones de la industria.

La situación también se ha reflejado en los mercados financieros. Las acciones de BMW han perdido más de un tercio de su valor durante el último año, llegando a su nivel más bajo en más de seis años. Ante este panorama, la empresa presentó su estrategia de recuperación durante un encuentro de dos días con inversionistas realizado en su complejo de Gut Schwaerzenbach, en Baviera, y en sus oficinas centrales de Múnich.

La empresa alemana enfrenta una demanda más débil y una creciente competencia de las marcas chinas / FB: @BMW

Inteligencia artificial tendrá un papel importante en la nueva BMW

La transformación no estará limitada a los puestos de trabajo. Para mediados de 2027, BMW pretende reducir aproximadamente una quinta parte del número de divisiones y de los puestos directivos relacionados con ellas, con el objetivo de construir una organización menos compleja y capaz de responder con mayor velocidad a los cambios del mercado.

En esta nueva estructura, la inteligencia artificial tendrá un papel fundamental. BMW pretende aprovechar esta tecnología para racionalizar diferentes áreas de la compañía, agilizar procesos y conseguir que determinadas decisiones puedan tomarse con mayor rapidez. La estrategia, por lo tanto, combina reducción organizativa, transformación tecnológica y cambios en la manera en que opera internamente el fabricante.

Aunque el anuncio contempla miles de puestos menos, el presidente ejecutivo de BMW, Milan Nedeljković, rechazó que la estrategia pueda resumirse únicamente como un plan para ahorrar dinero.

Los cambios, aseguró, permitirán a la compañía "hacer frente a la competencia cada vez más feroz que caracterizará ⁠a este sector en los próximos años. No se trata de un programa de recorte de gastos".

Las acciones de BMW han perdido más de un tercio de su valor durante 2027 / FB: @BMW

China se convierte en uno de los principales problemas de BMW

Uno de los mayores retos se encuentra en China, mercado que durante años representó una importante fuente de crecimiento para los fabricantes alemanes de automóviles de lujo. La expansión de compañías locales y la rapidez con la que están evolucionando los vehículos eléctricos han modificado el escenario competitivo.

BMW reconoce que la velocidad de esta transformación superó algunas de sus expectativas. Nedeljković aseguró que la empresa no pudo anticipar completamente la rapidez con la que cambiaría ese mercado, motivo por el que mantiene una postura prudente respecto a sus previsiones.

"En unas condiciones cada vez más difíciles, hemos definido unas medidas iniciales para reposicionarnos y las aplicaremos con gran impulso", afirmó Nedeljković.

El desafío chino se suma a un contexto internacional en el que los fabricantes europeos necesitan competir simultáneamente en precio, tecnología, electrificación y software, mientras enfrentan presiones comerciales procedentes de Estados Unidos y una demanda que no mantiene el ritmo esperado.

BMW quiere recuperar sus márgenes de ganancias

La compañía ya estableció objetivos concretos para medir si la transformación funciona. Para 2028, BMW busca que el margen de su negocio automotriz principal se coloque entre 3% y 5%, una mejora frente al 2.3% registrado en sus resultados más recientes.

La meta de largo plazo es todavía más ambiciosa. Para principios de la década de 2030, el fabricante pretende regresar a un margen de entre 8% y 10%, niveles considerablemente superiores a los actuales y que permitirían a la empresa recuperar parte de la rentabilidad perdida.

La reducción de áreas directivas, la reorganización interna y el aprovechamiento de nuevas herramientas tecnológicas serán parte de los mecanismos utilizados para intentar alcanzar esos objetivos.

BMW también prepara dos nuevos modelos

La estrategia no estará concentrada únicamente en reducir la estructura interna. BMW prepara también el lanzamiento de dos nuevos modelos, con los que buscará fortalecer su oferta y recuperar terreno frente a una competencia que se ha intensificado en los principales mercados internacionales.

El fabricante necesita encontrar un equilibrio entre reducir su estructura y continuar invirtiendo en productos, tecnología e innovación. La transformación de la industria automotriz obliga a las marcas tradicionales a destinar importantes recursos al desarrollo de nuevos vehículos mientras buscan proteger sus márgenes de rentabilidad.