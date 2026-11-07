Reconoció el descontento de los espectadores, aunque aseguró que no se arrepiente de haber aceptado el proyecto / Especial

El creador de contenido respondió a las críticas por su participación en el doblaje latino de Wildwood: El bosque salvaje

El crítico de cine y creador de contenido Javier Ibarreche se encuentra en medio de una controversia después de que su participación en el doblaje latino de Wildwood: El bosque salvaje provocara una serie de críticas en redes sociales. La inconformidad de algunos espectadores fue tal que incluso surgió una petición para que la película animada tuviera una nueva versión en español, realizada con actores especializados en doblaje.

Ante los cuestionamientos, Ibarreche decidió publicar un comunicado en el que reconoció que su interpretación no cumplió con las expectativas de parte del público. Sin embargo, dejó claro que no se arrepiente de haber aceptado el papel, pues su intención era continuar desarrollándose profesionalmente dentro de la industria del doblaje.

Javier Ibarreche respondió a las críticas por su participación en Wildwood / Especial

La polémica comenzó después del estreno de la producción de LAIKA Studios, el pasado 29 de octubre de 2026, cuando usuarios de redes sociales expresaron su inconformidad con algunas de las voces elegidas para la versión latinoamericana. Entre los principales señalamientos se encontraba la participación de celebridades e influencers, una práctica conocida como star talent, que volvió a generar debate sobre la calidad de las adaptaciones al español.

¿Qué dijo Javier Ibarreche sobre las críticas al doblaje de Wildwood?

A través de sus redes sociales, Javier Ibarreche explicó los motivos que lo llevaron a participar en Wildwood: El bosque salvaje, donde prestó su voz a Brendan, el Rey Bandido. El creador de contenido aseguró que su decisión no estuvo relacionada con desplazar a otros profesionales, sino con consolidar su propia carrera como actor de doblaje.

“No acepté un trabajo para quitárselo a un actor de doblaje, lo acepté para volverme uno. Más aún, para consolidarme como uno”, indicó.

El también comentarista de cine reconoció que las opiniones recibidas tras el estreno fueron distintas a lo que esperaba. Aunque aseguró que durante la grabación tanto él como el equipo de producción consideraron que el resultado era adecuado, admitió que una parte de los espectadores no quedó satisfecha.

Wildwood llegó a los cines mexicanos el 29 de octubre de 2026 / Especial

“Aquí, de acuerdo a lo que he leído y escuchado estos días, no lo estuvo. Y lamento que así haya sido. No lamento haber aceptado el trabajo. Porque la intención era hacer eso que estuviera a la altura de la película, y quienes estábamos en la cabina creímos haberlo hecho”, aseguró.

Javier Ibarreche reconoce el derecho del público a criticar su trabajo

Uno de los puntos centrales del comunicado fue la postura del creador de contenido frente a los comentarios negativos. Debido a que su trayectoria en redes sociales está relacionada con el análisis y la crítica cinematográfica, Ibarreche consideró que debía aceptar las opiniones de quienes no disfrutaron su interpretación.

“He recibido las críticas, y como alguien que se dedica a hablar de cine reconozco el derecho que tiene el público de decir cuando algo no le gustó. Y reconozco la frustración de sentir que algo que pintaba para ser extraordinario se ve manchado por uno de sus elementos”, admitió.

El influencer también señaló que no le corresponde calificar su propio desempeño, ya que hacerlo podría impedirle identificar aspectos que necesita mejorar. Por ello, aseguró que los comentarios recibidos lo llevaron a reflexionar sobre su trabajo y sobre las diferencias entre este proyecto y sus experiencias anteriores.

“Yo no voy a evaluar mi propio trabajo por la misma razón por la que un alumno no califica su propio examen. ¿Cómo aprende? Lo que puedo hacer es cuestionarme hacia adentro, y estos días definitivamente ha habido mucho de eso. Cuestionar qué de mi trabajo falló aquí que no había fallado antes, cuestionar si siempre fue fallido y solo había sido silencioso, cuestionar si en otra circunstancia este mismo trabajo hubiera sido celebrado o quizá de plano ignorado”.

Ibarreche reconoció el descontento del público, pero no se arrepiente de aceptar el papel / Especial

De esta manera, Ibarreche reconoció que la controversia representa una oportunidad para revisar su desempeño, aunque evitó emitir una valoración definitiva sobre la calidad de su interpretación.

¿Javier Ibarreche se arrepiente de participar en Wildwood?

A pesar de las críticas, el creador de contenido dejó claro que no considera un error haber aceptado el proyecto, pues formar parte de una producción de LAIKA Studios representaba una oportunidad importante dentro de su carrera.

Ibarreche recordó que anteriormente había participado en otros trabajos de doblaje, entre ellos Las aventuras de Maurice, Transformers: El despertar de las bestias y Spider-Man: A través del Spider-Verso. Según explicó, estas experiencias lo motivaron a seguir buscando oportunidades en la industria.

El creador de contenido también defendió las intenciones del equipo que participó en la grabación y aseguró que nunca existió el propósito de perjudicar el resultado de la película.

“Pero quiero reiterar esto: el trabajo se hizo con la mejor intención. No hubo malicia. Si a caso ignorancia, pero no malicia”, comentó.

¿Por qué piden repetir el doblaje latino de Wildwood?

La controversia no se limitó a la participación de Javier Ibarreche. Después del estreno de Wildwood: El bosque salvaje, distintos usuarios cuestionaron la elección de voces para algunos de los personajes principales, particularmente por la presencia de figuras conocidas fuera del doblaje profesional.

En la versión latinoamericana participaron Macarena García como Prue McKeel, Natalia Téllez como Alexandra Svik, Emilio Treviño como Curtis Mehlberg y Javier Ibarreche como Brendan, el Rey Bandido.

Algunos espectadores señalaron que ciertas interpretaciones carecían de la expresividad que esperaban de una película animada de estas características. Otros criticaron que se recurriera a personalidades reconocidas como estrategia para atraer espectadores, en lugar de priorizar exclusivamente la experiencia en actuación de voz.