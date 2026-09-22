¿Por qué una caja de huevo ganó un premio de arte? Esta es la historia de “Foráneo” / VIDEO

La pieza de cerámica habla de migración, precariedad, fragilidad y la búsqueda de nuevas oportunidades / Especial

María Fernanda Enríquez fue reconocida en la XLVI Muestra del Encuentro Nacional de Arte Joven

Una caja de huevo hecha de cerámica puede parecer, a primera vista, un objeto sencillo y cotidiano, pero en manos de la artista María Fernanda Enríquez Martínez terminó convertida en una reflexión sobre lo que significa dejar el lugar de origen para buscar oportunidades en otra ciudad. Su pieza, titulada “Foráneo”, fue reconocida dentro de la XLVI Muestra del Encuentro Nacional de Arte Joven (ENAJ).

Originaria de Cuernavaca, Morelos, María Fernanda utilizó la cerámica para representar las contradicciones que acompañan a quienes deben desplazarse de un estado hacia una ciudad más grande en busca de trabajo, estudios, estabilidad o nuevos caminos. La obra parte de un objeto frágil, diseñado normalmente para transportar algo también vulnerable, y lo transforma en una metáfora de quienes migran dentro del país.

La artista María Fernanda Enríquez Martínez es la creadora de esta pieza ganadora / Especial

¿Qué significa la obra “Foráneo”?

La propia artista explicó que la idea surgió de pensar en aquellas personas que abandonan su lugar de origen para instalarse en una ciudad distinta, especialmente en contextos donde existen pocas oportunidades y las condiciones económicas o sociales obligan a moverse.

“Hola, soy María Fernández Enríquez Martínez, soy de Cuernavaca, Morelos y esta es mi pieza ‘Foráneo’, una de las piezas ganadoras del Encuentro Nacional de Arte Joven. Mi pieza ‘Foráneo’ habla sobre ser un foráneo en una ciudad, el tener que movilizarte de tu estado hacia la capital en busca de oportunidades. Es una pieza de cerámica”, explicó.

La obra alude así a procesos migratorios que ocurren en contextos de precariedad urbana, violencia e inestabilidad social, donde trasladarse hacia otra ciudad puede representar al mismo tiempo una oportunidad y una situación de vulnerabilidad.

La obra alude así a procesos migratorios que ocurren en contextos de precariedad urbana y violencia / Especial

La cerámica como símbolo de resistencia y fragilidad

Uno de los elementos más importantes de “Foráneo” se encuentra precisamente en el material utilizado. María Fernanda decidió trabajar con cerámica porque le interesaba la contradicción que existe en ella: puede permanecer durante siglos, pero también puede romperse con facilidad.

Para la artista, esa característica funciona como una comparación directa con las personas que abandonan su hogar para construir una vida nueva.

“Justo me interesaba pensar en el material de la cerámica como este material resistente que por un lado lleva años existiendo en la tierra y poder aguantar años, pero también por otro lado es este material muy frágil que en cualquier momento puede romperse y fragmentarse y me gusta pensarlo como un símil de la gente foránea, la gente que tiene que transitar de un lugar a otro, que tiene que buscar sus sueños, pueden cumplirse o no volverse reales. Y los invito a venir a la exposición del Encuentro Nacional de Arte Joven en el Carrillo”.

La elección del material permite entonces que la pieza tenga una doble lectura. La cerámica representa resistencia, porque puede mantenerse durante mucho tiempo, pero también fragilidad, debido a que una caída o un golpe puede terminar destruyéndola.

María Fernanda decidió trabajar con cerámica para mostrar lo duradero y a la vez la fragilidad de la pieza / Especial

¿Por qué una caja de huevo?

El formato de la obra también permite llevar el mensaje a un terreno cercano. En lugar de utilizar una figura monumental o un objeto distante de la vida diaria, la artista eligió una caja de huevo, elemento fácilmente reconocible y relacionado con el traslado de objetos frágiles.

La analogía resulta especialmente potente porque una caja de este tipo existe precisamente para proteger algo durante un recorrido. En “Foráneo”, esa idea puede trasladarse hacia las personas que viajan de una ciudad a otra intentando conservar sus proyectos, sueños e identidad durante el proceso.

La obra convierte así un objeto aparentemente ordinario en una pieza capaz de abrir preguntas sobre qué significa migrar dentro de un país, qué se deja atrás y qué tan vulnerables pueden ser quienes comienzan desde cero en un lugar desconocido.

“Foráneo” puede verse dentro de la exposición del Encuentro Nacional de Arte Joven / Especial

El arte detrás de lo cotidiano

La propuesta de María Fernanda demuestra que el arte contemporáneo no necesariamente parte de imágenes complejas o materiales extraordinarios. En este caso, una caja de huevo hecha de cerámica sirve para hablar sobre movilidad, resistencia, vulnerabilidad y sueños.

El reconocimiento también muestra cómo un objeto cotidiano puede adquirir un significado completamente distinto cuando se coloca dentro de un contexto artístico y se convierte en vehículo para comunicar una experiencia.

Para María Fernanda, esa experiencia es la del foráneo, alguien que se desplaza, se adapta y busca oportunidades sabiendo que el camino puede resultar tan resistente como frágil.