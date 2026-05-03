Portada RÉCORD 03 de mayo de 2026
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Lo Último
01:11 Portada RÉCORD 03 de mayo de 2026
01:00 Ebere y su emotivo festejo en la victoria de Cruz Azul ante Atlas
00:51 Cocca no baja los brazos: Atlas cree en la remontada pese al golpe de Cruz Azul
00:40 Joel Huiqui, satisfecho con el accionar de Cruz Azul ante Atlas: "el equipo se mostró maduro"
00:30 Mundial 2026: Brasil, todo lo que debes saber de la selección sudamericana para la Copa del Mundo
00:28 ¡Imágenes sensibles! Cruz Azul analiza protesta a la Comisión de Arbitraje por dura entrada a Paradela
00:27 David Benavidez lanza reto directo a Canelo: “No podemos dejar esa pelea en la mesa”
00:25 A 39 días: Cayetano Ré, el primer técnico que vio la tarjeta roja en una Copa del Mundo
00:10 ¿Chivas se rinde? Milito rompe el silencio tras derrota de Guadalajara ante Tigres
00:09 Guido Pizarro pone freno a la euforia tras triunfo de Tigres sobre Chivas: "No hemos logrado nada"
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