01:11 Portada RÉCORD 03 de mayo de 2026

01:00 Ebere y su emotivo festejo en la victoria de Cruz Azul ante Atlas

00:51 Cocca no baja los brazos: Atlas cree en la remontada pese al golpe de Cruz Azul

00:40 Joel Huiqui, satisfecho con el accionar de Cruz Azul ante Atlas: "el equipo se mostró maduro"

00:30 Mundial 2026: Brasil, todo lo que debes saber de la selección sudamericana para la Copa del Mundo

00:28 ¡Imágenes sensibles! Cruz Azul analiza protesta a la Comisión de Arbitraje por dura entrada a Paradela

00:27 David Benavidez lanza reto directo a Canelo: “No podemos dejar esa pelea en la mesa”

00:25 A 39 días: Cayetano Ré, el primer técnico que vio la tarjeta roja en una Copa del Mundo

00:10 ¿Chivas se rinde? Milito rompe el silencio tras derrota de Guadalajara ante Tigres