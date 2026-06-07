00:46 Jardine destapa el interés del América por Raúl Jiménez: “Siempre estuvo en nuestro radar”

00:40 Portada RÉCORD 07 de junio de 2026

00:37 ¡BIENVENIDOS A LA PERLA TAPATÍA! Con todo y mariachi, México recibe a Corea del Sur

00:35 ¡AH CARAY! Ya falta poco para el Mundial 2026 y la CDMX aún no está lista

00:33 ¡YA HUELE A LA COPA DEL MUNDO! Se hace la OLA más grande del mundo en la CDMX

00:32 ¡Ya tiene pretendientes! André Jardine ya escucha ofertas tras salir del América: “El teléfono anda sonando mucho”

00:31 ¡ESE ES MI CAPITÁN! Rafa Márquez muestra que todavía está para la Selección Mexicana

00:29 ¡HA CRECIDO BASTANTE! Diana Flores, capitana mexicana de Flag Football, habla de la evolución de la disciplona

00:27 Leyendas mundialistas: Obdulio Varela, hambre de inmortalidad