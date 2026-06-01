Portada RÉCORD 1 de junio de 2026
Lo Último
08:00 Leyendas mundialistas: Just Fontaine, el goleador insuperable de la Copa del Mundo
07:55 Arne Slot y su salida del Liverpool: ¿cuáles fueron sus aciertos y su fractura con el equipo?
07:44 A 10 días del Mundial: 'El equipo Tricolor', la canción que grabó la Selección en México 1986
07:40 ¿Será la sorpresa del Mundial? Ecuador revela su lista de convocados para la Copa del Mundo 2026
07:00 Colombia: Los cachacos regresan a su séptimo Mundial tras su ausencia en Qatar
07:00 Estadios y sedes mundialistas: Gillette Stadium (Boston)
00:42 Portada RÉCORD 1 de junio de 2026
00:30 México en las Copas del Mundo; Argentina 1978, el peor Mundial para la Selección Mexicana
00:23 ¡Con carnita asada! Familia de Julián Quiñones celebra en grande su convocatoria mundialista
00:16 Chad Gable: Las 5 mejores luchas del ex Grande Americano
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