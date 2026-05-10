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Portada RÉCORD 10 de mayo de 2026

REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 00:24 - 10 mayo 2026
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00:51 Héctor Moreno se ilusiona con México en el Mundial 2026 y Oswaldo Sánchez calienta un posible Clásico ante América
00:40 ¿Molestia con Huiqui? Paradela y su actitud al salir de cambio en la victoria sobre Atlas
00:30 Mundial 2026: Argelia, todo lo que debes saber para su regreso a la Copa del Mundo
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00:25 ¡CAYÓ LA LEY! Aficionados de Cruz Azul invaden zona restringida del Azteca
00:24 Portada RÉCORD 10 de mayo de 2026
00:20 ¡SE VOLVIÓ LOCO! Así reaccionó Huiqui al gol de Cruz Azul
00:19 Gabriel Milito destacó el talento joven de Chivas tras echar a Tigres de la Liguilla
00:15 Guido Pizarro acepta el golpe ante Chivas y pone la mira en la Final de Concacaf
00:09 ¡QUE VENGA EL AMÉRICA DE UNA! Oswaldo celebra el triunfo de Chivas ante Tigres
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