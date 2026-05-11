Portada RÉCORD 11 de mayo de 2026
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Lo Último
01:00 Rayadas y su ADN ganador en las finales de la Liga MX Femenil
00:36 ¡Devastado! Así salió Henry Martín tras el penal fallado que eliminó al América
00:30 Mundial 2026: Bélgica, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo
00:24 ¡Una final más! ¿Se convirtió el América en las eternas subcampeonas?
00:19 Wembanyama es expulsado temprano en el cuarto juego Spurs-Wolves por una falta flagrante 2
00:16 "Hoy la afición se siente orgullosa de ser de Pumas": Efraín Juárez tras vencer al América en Cuartos de Final
00:06 Jonathan dos Santos abandona Ciudad Universitaria envuelto en lágrimas; ¿se acerca su retiro?
00:00 A 31 días: El Tri es pionero hasta en récords negativos, al anotar el primer autogol en la historia mundialista
00:00 Portada RÉCORD 11 de mayo de 2026
23:53 Efraín Juárez ignora el tema de la experiencia en su búsqueda del Campeonato
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