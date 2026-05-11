01:00 Rayadas y su ADN ganador en las finales de la Liga MX Femenil

00:36 ¡Devastado! Así salió Henry Martín tras el penal fallado que eliminó al América

00:30 Mundial 2026: Bélgica, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo

00:24 ¡Una final más! ¿Se convirtió el América en las eternas subcampeonas?

00:19 Wembanyama es expulsado temprano en el cuarto juego Spurs-Wolves por una falta flagrante 2

00:16 "Hoy la afición se siente orgullosa de ser de Pumas": Efraín Juárez tras vencer al América en Cuartos de Final

00:06 Jonathan dos Santos abandona Ciudad Universitaria envuelto en lágrimas; ¿se acerca su retiro?

00:00 A 31 días: El Tri es pionero hasta en récords negativos, al anotar el primer autogol en la historia mundialista

00:00 Portada RÉCORD 11 de mayo de 2026