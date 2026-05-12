00:58 Aldo De Nigris respalda la posible llegada de Matías Almeyda a Monterrey

00:36 De Hugo Sánchez a Orbelín Pineda: Todos los mexicanos campeones en Europa

00:14 Agenda deportiva de hoy martes 12 de mayo 2026

00:00 A 30 días del Mundial 2026: El primer triunfo mexicano en un debut mundialista, y fue en México 1986, 2-1 sobre Bélgica en el Estadio Azteca

00:00 Portada RÉCORD 12 de mayo de 2026

23:56 Real Betis vs Elche: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la Jornada 36 de LaLiga?

23:53 Chicharito Hernández ve en la Hormiga González al "próximo ídolo de México"

23:46 Osasuna vs. Atlético de Madrid: ¿A qué hora y dónde ver el duelo de LaLiga?

23:10 Chicharito Hernández pensó en retirarse tras su salida de Chivas: "Necesitaba alejarme del futbol"