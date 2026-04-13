00:00 A 59 DÍAS del Mundial: Los abucheos al Presidente Miguel de la Madrid en la inauguración de México 86

00:00 Portada RÉCORD 13 de abril de 2026

23:57 Tala Rangel rompe el silencio tras goleada de Chivas ante Tigres: "No nos rendimos"

23:36 Turco Mohamed acerca del polémico penal para San Luis: "El árbitro es buenísimo, ¿Cómo la vio desde ese angulo?"

23:22 Sergio Bueno sólo se perderá un partido pese a polémicos comentarios

23:14 ¡Hormiga Líder! Así marcha el campeonato de goleo en el Clausura 2026

22:43 ¡El gol más extraño del año! Sebastián Ferreira confirma su doblete en Olimpia vs Rubio Ñu de una manera bastante peculiar

22:08 Polémico penal le da el empate a Atlético San Luis ante Toluca en los últimos minutos del partido

21:16 ¡Tibio 'infierno'! Toluca deja escapar un par de puntos en su casa ante Atlético San Luis