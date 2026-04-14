Portada RÉCORD 14 de abril de 2026
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00:00 Partidos de hoy martes 14 de abril de 2026
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23:04 ¡Escándalo en Brasil! Expulsan a futbolista por agarrarse los genitales en pleno partido
23:01 ¿Cuándo fue la última vez que el Barcelona o Real Madrid no estuvieron en las Semifinales de Champions League?
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