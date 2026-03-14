Portada RÉCORD 14 de marzo de 2026

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00:41 A 89 Días del Mundial 2026: El Gol de Manuel Negrete, El Más Bonito

00:34 Checo Pérez firma billete de 500 pesos; fan le regala monedas de cinco y 10 pesos

00:10 Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 11 del Clausura 2026

00:05 A 89 días del Mundial: Manuel Negrete anotó el gol más bonito de los Mundiales, en Octavos de Final contra Bulgaria en México 1986

00:01 ¡Gato Show! Marco Antonio Ortíz vuelve a hacer de las suyas en el Bravos vs Rayados

23:39 ¡Con el rosario en la mano! Monterrey rescata el empate ante FC Juárez con Mochis Cárdenas como figura

23:18 Checo Pérez sufre en China: su monoplaza Cadillac 'se cae a pedazos' en pleno Sprint