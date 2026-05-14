Portada RÉCORD 14 de Mayo de 2026
Lo Último
00:47 “La serie no está acabada”: Joel Huiqui confía en que Cruz Azul avanzará a la Final
00:41 “No va a modificar nada”: Milito evita entrar en polémica arbitral ante Cruz Azul
00:41 Lionel Messi y Germán Berterame anotan en la victoria del Inter Miami
00:30 América Femenil va por el campeonato y así lo dejaron claro sus jugadoras
00:23 Julián Araujo cerca de ser campeón con el Celtic
00:17 Rayadas avisa a América Femenil previo a la final: “No nos den nunca por muertas”
00:00 A 28 días: Pique, el polémico y mexicanísimo chile, la única legumbre hecha mascota mundialista, que le puso sabor a México 1986
00:00 Portada RÉCORD 14 de Mayo de 2026
23:58 Chivas y Cruz Azul: Las remontadas más memorables en Liguilla
23:56 “No tengan miedo de ilusionarse”: Ángel Villacampa manda aviso antes de la Final
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