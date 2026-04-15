Portada RÉCORD 15 de abril de 2026
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Lo Último
01:09 ¿Presenta su renuncia? André Jardine aclara su futuro con América
00:33 Alejandro Zendejas descarta mal momento del equipo pese a la eliminación en Conca
00:15 Pedro de Uriarte resiste el desierto y se mantiene segundo en el Morocco Desert Challenge
00:00 A 57 días: Casa Cuna 'Oasis del Niño', en Querétaro, que visitó la Selección Alemana Federal en 1986 y prometió ayudar con donaciones económicas cada año
00:00 Portada RÉCORD 15 de abril de 2026
23:52 América vs Nashville: Grito homofóbico detiene el partido en el Estadio Banorte
23:37 ¡Otro fracaso internacional! América eliminado de la Concacaf Champions Cup
23:32 Larcamón no se esconde y fija el objetivo en Cruz Azul: "Vamos por la Liga"
22:53 Retraso en concierto de Soda Stereo desata rechiflas del público en CDMX
22:32 Bayern Munich vs Real Madrid: ¿Dónde y a qué hora ver los Cuartos de Final de la Champions League?
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