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Portada RÉCORD 15 de marzo de 2026

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REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 02:49 - 15 marzo 2026
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02:28 A 88 días: México jugó el primer partido en la historia de los Mundiales, ante Francia en Uruguay 1930
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01:23 Efraín Juárez asegura que en su equipo sobran huevos tras empate ante Cruz Azul
00:54 ¡Puro crack! Rafa Márquez y su reunión con el Kun Agüero en Ciudad Universitaria
00:45 Larcamón explota contra el arbitraje tras empate entre Cruz Azul y Pumas
00:31 ¡El Prime de la Liga MX! Kun Agüero presente en el partido Pumas vs. Cruz Azul
00:28 ¡Terminó caliente! Nicolás Larcamón y Efraín Juárez no se despiden tras Pumas vs Cruz Azul
00:06 Tigres vs Querétaro: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J11 del Clausura 2026 de la Liga MX?
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