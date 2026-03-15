02:49 Portada RÉCORD 15 de marzo de 2026

02:43 Kimi Antonelli gana el Gran Premio de China; Checo Pérez terminó en la posición 15

02:28 A 88 días: México jugó el primer partido en la historia de los Mundiales, ante Francia en Uruguay 1930

01:53 ¿Amigo o enemigo? Checo Pérez y Valtteri Bottas con su primer choque de la Temporada 2026

01:23 Efraín Juárez asegura que en su equipo sobran huevos tras empate ante Cruz Azul

00:54 ¡Puro crack! Rafa Márquez y su reunión con el Kun Agüero en Ciudad Universitaria

00:45 Larcamón explota contra el arbitraje tras empate entre Cruz Azul y Pumas

00:31 ¡El Prime de la Liga MX! Kun Agüero presente en el partido Pumas vs. Cruz Azul

00:28 ¡Terminó caliente! Nicolás Larcamón y Efraín Juárez no se despiden tras Pumas vs Cruz Azul