02:04 Portada RÉCORD 18 de abril 2026

01:00 A 54 días del Mundial 2026: México provocó el nacimiento como proyecto del VAR en Sudáfrica 2010

00:47 "El título es la meta para Pumas": Keylor Navas tras la victoria ante Atlético San Luis

00:43 “Aquí no hay estrellas individuales” :Keylor Navas lanza mensaje tras victoria ante San Luis

00:18 ¡Pura Doble P, viejón! Peso Pluma y Fernando Tatís Jr. comparten video previo a juego de los Padres

00:09 ¡Insólito! Futbolista argentino se lleva expulsión por dos faltas en la misma jugada en la Copa Sudamericana

23:50 NBA: así quedaron los Playoffs de la Asociación

23:37 Efraín Juárez tras victoria ante San Luis: “nadie hubiera creído que íbamos a hacer 30 puntos”

23:28 Fue rival de Alberto del Río en WrestleMania y ahora se dedica a dar ‘cachetadas’