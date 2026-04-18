Portada RÉCORD 18 de abril 2026
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Lo Último
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23:50 NBA: así quedaron los Playoffs de la Asociación
23:37 Efraín Juárez tras victoria ante San Luis: “nadie hubiera creído que íbamos a hacer 30 puntos”
23:28 Fue rival de Alberto del Río en WrestleMania y ahora se dedica a dar ‘cachetadas’
23:19 ¿Se retira? Roman Reigns asegura que puede dejar la WWE si pierde ante CM Punk
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