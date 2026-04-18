Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Portada del día

Portada RÉCORD 18 de abril 2026

Portada RÉCORD 18 de abril 2026
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 02:04 - 18 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Lo Último
02:04 Portada RÉCORD 18 de abril 2026
01:00 A 54 días del Mundial 2026: México provocó el nacimiento como proyecto del VAR en Sudáfrica 2010
00:47 "El título es la meta para Pumas": Keylor Navas tras la victoria ante Atlético San Luis
00:43 “Aquí no hay estrellas individuales” :Keylor Navas lanza mensaje tras victoria ante San Luis
00:18 ¡Pura Doble P, viejón! Peso Pluma y Fernando Tatís Jr. comparten video previo a juego de los Padres
00:09 ¡Insólito! Futbolista argentino se lleva expulsión por dos faltas en la misma jugada en la Copa Sudamericana
23:50 NBA: así quedaron los Playoffs de la Asociación
23:37 Efraín Juárez tras victoria ante San Luis: “nadie hubiera creído que íbamos a hacer 30 puntos”
23:28 Fue rival de Alberto del Río en WrestleMania y ahora se dedica a dar ‘cachetadas’
23:19 ¿Se retira? Roman Reigns asegura que puede dejar la WWE si pierde ante CM Punk
Tendencia
1
Futbol Polémico árbitro del Chivas vs Pumas asignado para el juego América contra Toluca
2
Empelotados César Arturo Ramos confiesa su 'amor' por histórico club mexicano
3
Opinión El Reporte Ponce: Otra vez se escapó Alan Pulido, ahora en Chivas
4
Futbol Belinda y los Ángeles Azules protagonizan la segunda canción del Mundial 2026
5
Futbol Potro Gutiérrez ofrece su ayuda a Jardine para revertir el mal paso de América
6
Futbol Carrasquilla dudó en volver a México luego de la lesión de Kevin Mier
Te recomendamos
Portada RÉCORD 18 de abril 2026
Portada del día
18/04/2026
Portada RÉCORD 18 de abril 2026
A 54 días del Mundial 2026: México provocó el nacimiento como proyecto del VAR en Sudáfrica 2010
Futbol
18/04/2026
A 54 días del Mundial 2026: México provocó el nacimiento como proyecto del VAR en Sudáfrica 2010
"El título es la meta para Pumas": Keylor Navas tras la victoria ante Atlético San Luis
Futbol
18/04/2026
"El título es la meta para Pumas": Keylor Navas tras la victoria ante Atlético San Luis
“Aquí no hay estrellas individuales” :Keylor Navas lanza mensaje tras victoria ante San Luis
Futbol
18/04/2026
“Aquí no hay estrellas individuales” :Keylor Navas lanza mensaje tras victoria ante San Luis
¡Pura Doble P, viejón! Peso Pluma y Fernando Tatís Jr. comparten video previo a juego de los Padres
Empelotados
18/04/2026
¡Pura Doble P, viejón! Peso Pluma y Fernando Tatís Jr. comparten video previo a juego de los Padres
¡Insólito! Futbolista argentino se lleva expulsión por dos faltas en la misma jugada en la Copa Sudamericana
Futbol
18/04/2026
¡Insólito! Futbolista argentino se lleva expulsión por dos faltas en la misma jugada en la Copa Sudamericana