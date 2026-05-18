00:42 Álvaro Angulo destaca la garra de Pumas tras eliminar a Pachuca

00:05 A 24 días: México fue la primera selección que jugó todo un partido mundialista con uniforme prestado en 1950

00:01 Portada RÉCORD 18 de mayo de 2026

23:53 Las últimas finales de Pumas antes de buscar la octava

23:50 ¿Por qué al Pumas vs Cruz Azul se le llama el “Clásico de la Obsesión”?

23:42 Conato de bronca entre Pumas y Pachuca calentó la Semifinal del Clausura 2026

23:33 Esteban Solari tras eliminación ante Pumas: “fuimos superiores al rival”

23:08 Efraín Juárez tras el pase a la Final: “nadie me creía esto después de la eliminación ante San Diego”

22:50 Juninho, Robert Morales y Jordan Carrillo, los refuerzos de Pumas que le ‘cambiaron la cara’ al equipo