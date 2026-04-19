Portada RÉCORD 19 de abril de 2026
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Lo Último
01:13 Helinho se encara con aficionado del América tras el partido ante Toluca
01:01 Antonio Mohamed explota contra abanderada del América vs. Toluca: “No puede abrazar así a Zendejas”
00:51 André Jardine rompe silencio sobre rumores de su salida: "hay confianza de la directiva"
00:40 Portada RÉCORD 19 de abril de 2026
00:22 ¡Hay tiro! Explotan las bancas de América y Toluca
00:22 Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 15 del Clausura 2026
00:13 Turco Mohamed hace señas obscenas a la banca del América: "dos veces te..."
00:05 América contra Toluca termina en caos: bronca inicia en cancha y continúa en los túneles
00:04 Karen Díaz, en riesgo físico tras intentar detener a Zendejas y Helinho; no lo 'logró'
23:48 ¿Pantera u osote? Increíble falla de Raúl Zúñiga ante Toluca
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