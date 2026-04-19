01:13 Helinho se encara con aficionado del América tras el partido ante Toluca

01:01 Antonio Mohamed explota contra abanderada del América vs. Toluca: “No puede abrazar así a Zendejas”

00:51 André Jardine rompe silencio sobre rumores de su salida: "hay confianza de la directiva"

00:40 Portada RÉCORD 19 de abril de 2026

00:22 ¡Hay tiro! Explotan las bancas de América y Toluca

00:22 Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 15 del Clausura 2026

00:13 Turco Mohamed hace señas obscenas a la banca del América: "dos veces te..."

00:05 América contra Toluca termina en caos: bronca inicia en cancha y continúa en los túneles

00:04 Karen Díaz, en riesgo físico tras intentar detener a Zendejas y Helinho; no lo 'logró'